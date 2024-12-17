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柯佳嬿睡一半「婆婆進房收尪內褲」　凌晨5點被吵醒…婆媳互動曝

記者黃庠棻／台北報導

愛情喜劇《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿飾演潑辣人妻林宜玲，與媽寶老公劉以豪過著相愛相殺的婚姻生活，不僅要努力與婆家磨合生活大小習慣，還要面對婆婆柯淑勤的各種情勒和奇葩催生妙招，讓柯佳嬿數次萌生想離婚的念頭，戲裡不停被母子倆夾攻，也讓她直呼「天啊！這是什麼情境。」

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柯佳嬿和劉以豪首度合作就飾演一對一見鍾情後結婚的夫妻，且婚後就一直住在婆家，不斷在適應與磨合彼此的生活習慣，其中由劉以豪所飾演的曾學友震耳欲聾的打呼聲讓柯佳嬿是又氣又無奈，各種潑辣又厭世的獨白可說是金句連連，演活眾多人妻的真實心聲。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

為了呈現媽寶草食男的形象，劉以豪在劇中也大大顛覆以往陽光形象，睡覺打呼、不關門上大號、剪腳指甲亂噴樣樣來，柯佳嬿也透露對劉以豪幾場睡覺打呼的戲特別印象深刻「他有各種惹惱枕邊人的打呼方式，幾場比較日常又私密的戲也讓我很驚訝想說『哇！沒想到劉以豪竟然都欣然接受耶。』」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

在先前釋出的前導預告中也能看到其中一場柯佳嬿爆氣，朝著正在洗澡的劉以豪怒砸披薩的戲，她分享「在別人洗澡的時候衝進去用披薩揍人好像很荒謬，但其實拍攝現場更荒唐，攝影師為了拍到最好的畫面，穿著超短褲扛著機器擠在角落，我拉開浴簾，看到他跟以豪一起裸身擠在狹小淋浴空間，還不能笑出來要演很生氣，對我來說這才是整場戲最荒謬的地方。」

劉以豪則說「很享受披薩這場戲開心、好玩和胡鬧的情境，更希望前面詭異的氛圍可以再多一點點，常常我們在想的就是還可以怎麼玩得更加有趣。」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

而柯佳嬿曾在台劇《必娶女人》中飾演柯淑勤的女兒，這次兩人在《童話故事下集》則成為婆媳，坦言「之前跟淑勤姐演母女的時候，她是比較自由奔放的媽媽，這次她飾演的婆婆想法比較傳統，也很疼兒子，淑勤姐讓我體會到，所謂當人女兒跟當人媳婦的不同。」

對此，柯淑勤也直言「婆婆就是比較有禮貌啦，畢竟再怎麼樣媳婦還是別人家的女兒嫁進來，並沒有不把她當一家人，但還是會跟對自己女兒不一樣。」已經合作多次的兩人這次再度同台，她表示「我跟佳嬿太熟了，在現場我們也不需要多解釋什麼，就可以很有默契的知道對方想做什麼，她也是很有經驗的演員了，合作起來就是很順暢又有默契。」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

柯淑勤這次飾演一位掌管家中大小事，且將兒子照顧得無微不致的兒子傻瓜，她坦言這個角色就是「放不下」，直呼「媽媽有很多面向，這次飾演的是一個比較喜劇、開朗的媽媽，表面上好像什麼都好，可是又什麼都放不下。」

而第一次與飾演兒子的劉以豪合作，柯淑勤也大讚他是個很專注認真的演員，即便之前沒有碰過不認識，但在拍攝現場常常默默在一旁觀察他，感受到他對角色的用心，更分享在正式開拍前，為更快的熟悉彼此，有邀請兩位一起到家裡，親自煮牛肉麵給他們吃，三人一起聊天吃飯，拉近了彼此距離。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪則說「我覺得柯姐就像是我媽，他就是學友的媽，我們剪接完在看的時候，都覺得好好笑喔，真的很像我真實的媽媽，因為我跟我媽關係也很好，那些互動跟感覺讓人很深刻，雖然不是刻意在搞笑或刻意在做什麼，但兩個人總是感覺很親近。」

談到三人有趣的對手戲，大家皆不約而同提到一場婆婆凌晨五點一早進房間收垃圾的戲，柯淑勤表示「這是個對媽媽跟兒子來說天天會發生的日常，所以友友可以繼續睡得很安穩，但是對媳婦來說卻是很難習慣的，我為了讓這場戲不那麼無聊，還故意在收垃圾時發出很大的聲音，有種自己覺得很小心沒有吵到別人，但其實已經打擾到別人了的感覺。」

柯佳嬿則笑說「婆婆邊收拾還說要拿內褲去洗，邊叫宜玲回去睡，試問這種情況有哪個媳婦還睡得著？當時友友在我旁邊打呼，發出各種令人髮指的打呼聲，我被他們母子兩夾攻，覺得天啊這是什麼情境。」劉以豪則分享「雖然學友看起來像是在兩面討好，但是我覺得他的核心思想，其實是希望大家都和睦相處，一起開開心心的生活，所以老婆的想法他有在聽，他很努力的想要完成，媽媽的想法也會照顧，學友就是把自己放在最後面，盡力的傾聽或是協助大家。」

《童話故事下集》揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

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柯佳嬿, 劉以豪, 童話故事下集

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