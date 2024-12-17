玉澤演與4年女友約會被拍　「零遮掩甜勾手逛街」路人嚇歪回頭狂看

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「野獸男星」玉澤演從團體2PM出道，他近來在戲劇作品上表現也很亮眼，個性坦率的他，對外也沒藏戀情，2020年6月承認與圈外女友交往中，兩人經常在街上約會被直擊，近日首爾天氣驟降，他與女友再度被拍到街上甜蜜逛街，雖然不時有路人認出他的身份回頭看，但他絲毫不在意，表現得非常大方。

▲玉澤演與4年女友約會被拍。（圖／翻攝自OSEN）



韓媒《OSEN》15日晚間目睹玉澤演與的女友現身於狎鷗亭附近逛街，他穿著深米色長外套、墨綠色毛帽，女友則是黑色大衣，化上淡妝並親暱地勾著他的手，情侶倆沒有刻意戴口罩，他高大的身形馬上就被許多路人、民眾認出來，不少人都震驚地回頭狂看他，但玉澤演沒有特別在意、繼續與女友享受兩人世界。

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▲▼玉澤演約會當下沒有戴口罩，因此被不少人認出來。（圖／翻攝自玉澤演IG）



玉澤演在2020年6月認愛圈外女友，兩人穩定交往4年，雖然經常被拍到逛街約會的照片，但很少有女方清楚的正面照，據該媒體形容，女友長得很清秀，看起來比玉澤演年輕，打扮就如一般上班族，不用刻意打扮就滿漂亮。

兩人感情穩定，當時玉澤演透過經紀公司證實「確實是在跟圈外人交往，由於女生不是藝人，因此很保護這段私生活感情」，而他近期仍在趕拍新戲《The First Night With the Duke》，忙碌之餘不忘煲愛。