玉澤演與4年女友約會被拍　「零遮掩甜勾手逛街」路人嚇歪回頭狂看

記者吳睿慈/綜合報導

南韓「野獸男星」玉澤演從團體2PM出道,他近來在戲劇作品上表現也很亮眼,個性坦率的他,對外也沒藏戀情,2020年6月承認與圈外女友交往中,兩人經常在街上約會被直擊,近日首爾天氣驟降,他與女友再度被拍到街上甜蜜逛街,雖然不時有路人認出他的身份回頭看,但他絲毫不在意,表現得非常大方。

▲玉澤演與4年女友約會被拍。(圖/翻攝自OSEN)



韓媒《OSEN》15日晚間目睹玉澤演與的女友現身於狎鷗亭附近逛街,他穿著深米色長外套、墨綠色毛帽,女友則是黑色大衣,化上淡妝並親暱地勾著他的手,情侶倆沒有刻意戴口罩,他高大的身形馬上就被許多路人、民眾認出來,不少人都震驚地回頭狂看他,但玉澤演沒有特別在意、繼續與女友享受兩人世界。

▲▼玉澤演約會當下沒有戴口罩,因此被不少人認出來。(圖/翻攝自玉澤演IG)



玉澤演在2020年6月認愛圈外女友,兩人穩定交往4年,雖然經常被拍到逛街約會的照片,但很少有女方清楚的正面照,據該媒體形容,女友長得很清秀,看起來比玉澤演年輕,打扮就如一般上班族,不用刻意打扮就滿漂亮。

兩人感情穩定,當時玉澤演透過經紀公司證實「確實是在跟圈外人交往,由於女生不是藝人,因此很保護這段私生活感情」,而他近期仍在趕拍新戲《The First Night With the Duke》,忙碌之餘不忘煲愛。