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李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

記者張筱涵／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧開設Threads後，時常分享生活點滴，這幾天冷氣團來襲，在台南的她被冷到穿上超厚的毛毛衣，16日更發文詢問「在韓國家裡有裝地暖，所以可以在家取暖！在台灣大家通常是怎麼在家取暖的呢」。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧被台灣冬天嚇到。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧16日晚間11點透過Threads詢問，在韓國的時候因為家裡有地暖，所以在家裡就可以很溫暖，但今年是她第一次在台灣過冬天，不太清楚台灣人在家裡是怎麼取暖：「需要買暖爐嗎？我真的很好奇，這是我第一次在家裡迎接台灣的冬天。」

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在粉絲熱情回應中，李多慧發現自家的冷氣其實是冷暖氣，可以調整到「暖氣」後就會有暖風，發現終於可以在家取暖後，特別以英文「thank you」表達謝意。有趣的是，這張照片意外釣出許多台灣網友開玩笑說，「我竟然有李多慧同款遙控器」、「我的跟妳同一牌，暖氣吹起來」、「對，而且遙控器跟我家的一樣欸」。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧晚上11點多求救台灣人在家怎麼取暖。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

另外，也有網友提醒「多慧記得別開太高溫度，容易出門溫差大」、「多慧，暖氣按下去就對了，但是出門時記得要關掉，溫度不要設定太高，不然出門會溫差太大容易感冒。多慧，真聰明」、「別調太熱，適溫就好，不然外出妳會覺得更冷」。

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