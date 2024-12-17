ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋旻浩人設翻車！D社爆「當兵狂翹班」疑造假出勤紀錄　爽出國、請病假

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣饒舌歌手宋旻浩正在服役，他3月起被調到麻浦居民公益設施服務處以社會服務要員（台灣替代役）身份當兵中，即將在12月底退伍，怎料，他17日遭到《Dispatch》爆料出勤不確實，慣性請假，甚至疑似造假上班紀錄，該媒體數次到訪他的服役地點都撲空，引起軒然大波。

▲▼宋旻浩傻萌人設翻車，D社爆當兵狂翹班，疑造假出勤紀錄。（圖／翻攝自D社臉書）

▲宋旻浩傻萌人設翻車，D社爆當兵狂翹班，疑造假出勤紀錄。（圖／翻攝自D社臉書）

宋旻浩過去透過綜藝《新西遊記》闖出高知名度，為了遊戲拼盡全力，傻萌形象超圈粉，怎料他最近人設翻車，疑似當兵出勤不確實。他2023年3月先是在麻浦設施管理公團履行兵役，後來2024年3月在一位L介紹者轉單位至麻浦居民公益設施服務處，怎料，10月起開始出現了出勤不確實的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Dispatch》報導，宋旻浩於10月30日先向單位請假出國玩了6天5夜，回國後還是沒去上班，該媒體11月的2週內每早9點到晚上7點幾乎天天蹲點，但始終沒看到他現身，內文直指「11月11、12、13、14、15日都沒見到宋旻浩」，就連其他服務處的職員也坦言「沒見過宋旻浩」。

▲▼▲▼宋旻浩人設翻車！D社爆「當兵狂翹班」 疑造假出勤紀錄　爽出國、請病假。（圖／翻攝自D社臉書、宋旻浩IG）

▲宋旻浩3月起轉到麻浦居民公益設施服務處服役，但被爆出勤不確實。（圖／翻攝自宋旻浩IG）

宋旻浩缺席上班，但還是有人為他打掩護，該名介紹者兼負責人L告訴《Dispatch》，「今天他病假」、「今天請特休」、「今天住院了」、「啊，今天早上打來說要請假」，甚至連出國旅遊，L都表示「假表確實有審核通過」，強調一切都在流程中。

然而，宋旻浩的出勤紀錄卻遭到質疑造假，《Dispatch》正面對決負責人L：「我們截至目前都沒看過宋旻浩上班，請問他最後一天上班是何時？」L回答：「12月2日有來。」媒體要求提出相關紀錄或是監視器畫面作為證明，但L四兩撥千斤駁「沒辦法給」，並表示只有出勤紀錄只有蓋章，沒有簽名或其他文字佐證，遭質疑連紀錄都造假。

▲宋旻浩留起長髮、蓄鬍，近況照嚇壞網友。（圖／翻攝自韓網、IG）

▼▲宋旻浩當兵時留起長髮、蓄鬍，當時已經引起輿論爭議。（圖／翻攝自韓網）

▲宋旻浩當兵時留起長髮、蓄鬍，當時已經引起輿論爭議。（圖／翻攝自韓網、IG）

事實上，宋旻浩仍在服役中過去卻被直擊留長髮，不符合當兵服裝規定已經被質疑過一次，當時兵務廳的人曾親自到他的服役單位提醒，但根據爆料者透露，宋旻浩當天根本沒出勤，是接到電話後匆匆從家裡趕來，還有另一位爆料者表示，請確實檢查他有沒有好好服役，對於他的出勤時間很有意見。

對此，所屬公司YG娛樂表示「他有正常出勤」，《Dispatch》質疑「沒看過他來上班」，YG馬上改口「藝人私生活無法確認」。而他服役的單位居民服務處回應「無法確認」，引起輿論譁然。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋旻浩, P.O, 宋旻浩, P.O

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愛黛兒這首歌聽不到了！巴西作曲家控抄襲　法官下令「全球下架」
  2. 甄子丹認老「太陽會下山」不眷戀幕前　邀親爸演父子被虧：比你會演！
  3. 竹科尾牙被要求：全場不准嗨！員工起立靜默「獎品超特別」 公司線索曝
  4. 宋旻浩人設翻車！D社爆「當兵狂翹班」疑造假出勤紀錄　爽出國、請病假
  5. 《紅白》第一波超狂卡司曝光！　王心凌、頑童MJ116、告五人全來了
  6. 2024台灣人氣團體票選Day2破12萬票　「我要拉票」啟動！追星人來推坑
  7. 「一世代」團員連恩墜樓之謎揭曉　新增目擊者說法
  8. 柯佳嬿睡一半「婆婆進房收尪內褲」　凌晨5點被吵醒…婆媳互動曝
  9. 林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然
  10. 百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366