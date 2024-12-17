宋旻浩人設翻車！D社爆「當兵狂翹班」疑造假出勤紀錄　爽出國、請病假

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣饒舌歌手宋旻浩正在服役，他3月起被調到麻浦居民公益設施服務處以社會服務要員（台灣替代役）身份當兵中，即將在12月底退伍，怎料，他17日遭到《Dispatch》爆料出勤不確實，慣性請假，甚至疑似造假上班紀錄，該媒體數次到訪他的服役地點都撲空，引起軒然大波。

▲宋旻浩傻萌人設翻車，D社爆當兵狂翹班，疑造假出勤紀錄。（圖／翻攝自D社臉書）



宋旻浩過去透過綜藝《新西遊記》闖出高知名度，為了遊戲拼盡全力，傻萌形象超圈粉，怎料他最近人設翻車，疑似當兵出勤不確實。他2023年3月先是在麻浦設施管理公團履行兵役，後來2024年3月在一位L介紹者轉單位至麻浦居民公益設施服務處，怎料，10月起開始出現了出勤不確實的狀況。

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根據《Dispatch》報導，宋旻浩於10月30日先向單位請假出國玩了6天5夜，回國後還是沒去上班，該媒體11月的2週內每早9點到晚上7點幾乎天天蹲點，但始終沒看到他現身，內文直指「11月11、12、13、14、15日都沒見到宋旻浩」，就連其他服務處的職員也坦言「沒見過宋旻浩」。

▲宋旻浩3月起轉到麻浦居民公益設施服務處服役，但被爆出勤不確實。（圖／翻攝自宋旻浩IG）



宋旻浩缺席上班，但還是有人為他打掩護，該名介紹者兼負責人L告訴《Dispatch》，「今天他病假」、「今天請特休」、「今天住院了」、「啊，今天早上打來說要請假」，甚至連出國旅遊，L都表示「假表確實有審核通過」，強調一切都在流程中。

然而，宋旻浩的出勤紀錄卻遭到質疑造假，《Dispatch》正面對決負責人L：「我們截至目前都沒看過宋旻浩上班，請問他最後一天上班是何時？」L回答：「12月2日有來。」媒體要求提出相關紀錄或是監視器畫面作為證明，但L四兩撥千斤駁「沒辦法給」，並表示只有出勤紀錄只有蓋章，沒有簽名或其他文字佐證，遭質疑連紀錄都造假。

▼▲宋旻浩當兵時留起長髮、蓄鬍，當時已經引起輿論爭議。（圖／翻攝自韓網）



事實上，宋旻浩仍在服役中過去卻被直擊留長髮，不符合當兵服裝規定已經被質疑過一次，當時兵務廳的人曾親自到他的服役單位提醒，但根據爆料者透露，宋旻浩當天根本沒出勤，是接到電話後匆匆從家裡趕來，還有另一位爆料者表示，請確實檢查他有沒有好好服役，對於他的出勤時間很有意見。

對此，所屬公司YG娛樂表示「他有正常出勤」，《Dispatch》質疑「沒看過他來上班」，YG馬上改口「藝人私生活無法確認」。而他服役的單位居民服務處回應「無法確認」，引起輿論譁然。