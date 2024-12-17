竹科尾牙被要求：全場不准嗨！員工起立靜默「獎品超特別」 公司線索曝

記者潘慧中／綜合報導

知名主持人曲艾玲口條流利、邏輯清晰，是不少大型活動邀請的對象。最近適逢尾牙季，她上節目透露曾和郭子乾主持過一場位於竹科的電子業尾牙，由於老闆事前有特別要求「不准大家嗨」，至今仍讓她印象深刻。

▲曲艾玲和郭子乾被老闆要求「不准大家嗨」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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曲艾玲在《11點熱吵店》透露出發前，主辦單位便提出了諸多要求，「讓我覺得很多的問號」，包括對方不但選了一件最保守的衣服，還特別指定她再套一件九分袖毛衣，顏色必須低調不顯眼，「但沒關係，反正廠商最大，他要求什麼就什麼。」

▲▼曲艾玲坦言有不少規定都讓她很問號。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



不只這樣，抵達主持會場後，曲艾玲和郭子乾還被老闆要求「不准大家嗨」，一旦發現氣氛熱絡，這對主持人就必須出面請所有人安靜，「只要一High，郭哥就被Cue到旁邊去，那個老闆說『請他們冷靜』。」

為了配合，郭子乾不得不設計遊戲，要現場觀眾挑戰在說笑話橋段中保持不笑，否則就算輸了，而且現場也沒有酒精助興。

等到抽大獎時，現場氣氛自然不受控地變超嗨，但老闆隨即登台打斷，要求全場觀眾起身，並低頭靜默30秒後，接著拿出靜思語開始朗讀，甚至宣布「先不抽大獎，先抽30本靜思語」。

▲抽獎抽了30本靜思語。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



曲艾玲透露這場尾牙是由竹科一家中高級電子業公司舉辦，老闆因宗教關係較為保守，所以希望員工不要太嗨、太血氣方剛，「他覺得做什麼事都要非常冷靜。」

▲▼曲艾玲透露這場尾牙是由竹科一家中高級電子業公司舉辦。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

