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陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

繼夯曲〈想和你看五月的晚霞〉走紅的陳華，再推出新專輯《在極度愛你的日子裡》。（翻攝自陳華IG）

圖文／鏡週刊

因一首〈想和你看五月的晚霞〉走紅的陳華，創下一年118場校園演唱的紀錄，讓她穩坐「校園女王」寶座。其實這樣打拚的幕後原因，是因為陳華一肩扛起養家重擔，原本家境富裕的她，因媽媽經商失利，上億元財產一夕之間化為烏有，一度還傳出負債，陳華因此頻頻要求經紀人幫她多接通告，好多賺錢照顧媽媽及弟弟。

陳華的〈想和你看五月的晚霞〉不但成為Spotify 2023年度的台灣冠軍單曲，更在音樂平台創造1億784萬驚人總流量，近期推出的新專輯《在極度愛你的日子裡》也備受注目。

原子少年呂植宇（右）助攻陳華（左），戀人視角甜蜜蜜粉紅泡泡炸開。（鮪魚肚影音提供）

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▲原子少年呂植宇（右）助攻陳華（左），戀人視角甜蜜蜜粉紅泡泡炸開。（鮪魚肚影音提供）

扛養家　校園女王不累

據悉，陳華從小是千金小姐，幾乎天天吃燕窩，直到媽媽經商失敗後，奢華生活一夕間沒了，如今媽媽是全職家庭主婦，整個家必須靠陳華撐。

對於養家一事，陳華剛出道時，完全零邀約且沒有錢進帳，熬到現在各方邀約不斷，更曾一天接3場演出。行程滿檔的陳華從不喊累，畢竟要養家，再苦也得咬牙撐住，而校園場次不斷，讓她一年內進帳上百萬元，她承認：「荷包有稍微比較滿一點點。」

陳華（左）當年獲得歌壇才子嚴爵（右）賞識，簽約至旗下公司「鮪魚肚影音」。（翻攝自陳華臉書）

▲陳華（左）當年獲得歌壇才子嚴爵（右）賞識，簽約至旗下公司「鮪魚肚影音」。（翻攝自陳華臉書）

雖然穩坐「校園女王」，陳華仍要求經紀人幫她多接通告，不管是商演、校園及跨年演唱，幾乎是來者不拒，因為她內心有讓家人過好生活的目標，不管再累，就是希望能多賺錢。

媽媽原本反對陳華走上歌手之路，直到看到女兒在歌壇闖出佳績，才讓媽媽由抗拒轉為支持，並成了陳華的鐵粉。有媽媽在背後力挺，陳華也毫無顧忌的勇往直前，希望繼〈想和你看五月的晚霞〉後，再有突出新作。

陳華（右）難得出席時尚活動，與柯佳嬿（左）一同現身Longchamp快閃店，演繹度假時尚。

▲陳華（右）難得出席時尚活動，與柯佳嬿（左）一同現身Longchamp快閃店，演繹度假時尚。

圈外男　街頭相擁激吻

提起與媽媽的感情，陳華指自己除了母親節送花、生日時吃大餐，她更認為要在日常生活中細心照顧媽媽，不只扛生計，就連換燈泡等生活小事，陳華也都自己動手，讓媽媽當個快樂的家庭主婦。

陳華日前被直擊和圈外男友T先生在街頭親暱激吻與相擁，她認了感情很穩定，男方也很體諒她工作忙碌，而自己的創作都會給T先生試聽，男友說她的〈My Bad〉好聽，很適合跳舞，讓陳華相當開心。

對於新專輯是否代表熱戀心情，陳華指每首歌都是在極度愛自己的狀態下完成，這些歌曲呼應了自己的生活及情緒，但不一定是愛情，一切交由大家自由想像。

陳華（左）推出全新專輯《在極度愛你的日子裡》，林宥嘉（右）特地前來力挺。（翻攝自陳華IG）

▲陳華（左）推出全新專輯《在極度愛你的日子裡》，林宥嘉（右）特地前來力挺。（翻攝自陳華IG）

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