林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料某流量女星私下沒禮貌，搭高鐵還佔位，片段曝光後遭外界猜測在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，儘管兩人發聲闢謠，但風波仍持續延燒，4人的社群貼文底下更湧入網友洗版留言。為此，資深體育主播蔡明里今（16）日也透過Threads發文，分享自己對此事的看法。

▲黃小柔、Vicky在節目上的爆料造外界猜測是在說林襄、林穎樂。（圖／翻攝自Facebook）

蔡明里在文中針對「通告藝人影射啦啦隊沒禮貌」的新聞發表看法，他直言這樣的事件背後反映出一個明顯現象：「兩者受重視的地位已經互換。」他認為，某些藝人選擇藉蹭話題的方式來博關注，並表示這或許是因為也沒招了。蔡明里進一步分析，啦啦隊在台灣近年能夠快速竄起，並受到大眾關注的原因，可能與整體藝能界的表現有關，「因為藝能界真的偏弱啦！」

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▲體育主播蔡明里對林襄疑似遭影射發表看法。（圖／翻攝自Threads／tml8888）



事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。