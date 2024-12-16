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女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

記者劉宛欣／綜合報導

台灣知名作家柳靖畢業於台大政治研究所，目前經營Podcast節目《國考驛站》廣受歡迎，日前她登上節目《單身行不行》中揭露自己過去的黑歷史，想藉此撕掉「便宜的中原女大生」的標籤，展現真實的自己。她坦言過去家庭因投資失敗遭遇變故，自己一度為了生計而下海援交，但如今已重新振作。

▲柳靖坦言曾下海。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲柳靖吐露曾為了討生活而援交的過往。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

柳靖透露小時候父母因誤信報紙的投資廣告，被詐騙集團騙光積蓄，到處向親朋好友借錢，最終只能跑路。她高中時，父母甚至曾要她到酒店工作幫忙還債，但柳靖選擇應徵技術員，靠自己力量養活自己。然而，由於家庭遭遇變故，她感受不到溫暖，初戀男友也因嫌棄她家發生的事而甩了她，讓她受到相當大的打擊，決心透過考上大學來證明自己。

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▲柳靖坦言曾下海。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲柳靖媽媽曾要求她去酒店上班幫忙還債。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

考上中原大學後，柳靖因經濟困難需靠學貸維持生活，雖然努力打工仍過得很苦，直到有一天，她在放學路上遇到一個阿兵哥，對方提出性交易邀約，她為了過生活，選擇接受，開始接援交工作，當時在軍營中她還被傳是「便宜的中原女大生」，陸續接了很多個阿兵哥客人，從每天1、2千元的交易，到自行上網找客人，直到遇見現任丈夫，才讓她重拾生活的希望與對愛情的信心。

▲柳靖坦言曾下海。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲柳靖在丈夫鼓勵下將這段往事說出。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

節目播出後，柳靖也透過臉書吐露心聲：「我是幸運的。我援交時遇到的阿兵哥，除了與同袍交流我是便宜的女大生外，沒有特殊性癖好。若我運氣不好，可能就無法站在這裡分享我的故事。」她表示，公開這段過往需要極大的勇氣，希望觀眾給予她溫暖的擁抱「而非恥笑我的過去與不堪」，許多粉絲紛紛私訊鼓勵她，稱讚她的勇敢。

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