周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

▲本月5日余祥銓、柔柔和一群朋友到大巨蛋看周杰倫，開場前開心自拍。（圖／本刊娛樂組攝）



圖文／CTWANT

天王周杰倫時隔7年在台灣舉辦演唱會，一連4天在大巨蛋開唱，除了鐵粉力挺，也吸引許多藝人、網紅前往朝聖。雖然演出已於8日圓滿落幕，但演唱會後續新聞頗多，至今餘波盪漾。時報周刊CTWANT接獲爆料，指藝人余祥銓嗨看表演之餘還邊飲酒，罔顧大巨蛋條規，老婆柔柔在一旁不停勸阻，簡直是把演唱會現場當作派對現場。

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▲從柔柔上傳的影片中，可看到夫妻倆離開座位趴杆，余祥銓疑似喝到臉紅。（圖／翻攝自柔柔IG）



余祥銓與老婆柔柔等一票友人本月5日現身周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，怎料原本是跟周董一起破蛋的感人瞬間，卻成了周遭觀眾的惡夢；根據讀者爆料，余祥銓前排的女性觀眾疑似將酒倒入保溫杯內，看到藝人在身邊，不僅主動上前搭話，甚至「好康到相報」，把酒分給余祥銓，雙方就這樣打成一片，還不時舉杯敬酒，台上周杰倫的歌曲彷彿成了助興娛樂。

▲不只開場前拍照留念，柔柔也被讀者爆料指控整場狂舉手機，影響其他觀眾視線。（圖／翻攝自柔柔IG）



不僅如此，前方女觀眾似乎把保溫瓶喝到見底，中途一度離場，等回到位置時，手上竟多了好幾瓶超商販售的迷你琴酒，更不忘分享給余祥銓及其友人，2方人馬再度開啟第二輪酒局。此時，一旁的柔柔終於受不了出聲警告余祥銓「欸，你明天要開車！」余祥銓反問：「什麼時候？」柔柔則神情嚴肅回覆：「中午！」余祥銓才想起明天要帶女兒「小元寶」去打預防針，雖然有收斂，但仍不時偷喝幾口。

本刊記者隔天觀察柔柔與女兒小元寶的社群網站，發現確有其事，余祥銓夫婦的確有帶女兒去打預防針。不過演唱會結束後，啦啦隊女神林襄、芷霖被粉絲指控在點歌環節站在椅子上看偶像，道歉依舊無法平息眾怒。有了前車之鑑，余祥銓和柔柔仍不畏被罵風險，將自己參加演唱會的過程剪成短片上傳，畫面中沒避開起身跑在走道看周杰倫的片段。

爆料者加碼爆料，余祥銓、柔柔也有上演「椅子之亂」，除了站在椅子上不下來，演唱會期間，柔柔不斷高舉手機拍攝，導致附近的觀眾視線受影響，只能透過她的手機螢幕看周杰倫，爆料者說：「他們那群有8個位置，就知道多煩」。

根據周杰倫演唱會注意事項，第一點明文寫上「全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒精飲品、禁止吸菸（含電子菸及加熱菸）。」，第七點也提醒觀眾在演出期間禁止站立於椅子上觀賞。雖然過去舉辦球賽時，大巨蛋曾開放觀眾攜帶外食，但酒精類飲品全面禁止。而台灣多數室內場館也有同樣規範，算是演唱會常規要求。有時國外演出為確保觀眾及表演者安全，就連攜帶礦泉水入場，還需拆除瓶蓋才能入場，遑論帶酒瓶入內暢飲乾杯。

關於余祥銓遭爆在周杰倫演唱會上喝酒干擾其他歌迷一事，本刊傳訊給余祥銓本人及其經紀人，訊息均未讀未回，電話轉語音信箱，截稿前未能取得回應。

※提醒您，喝酒有害健康，飲酒不開車，安全有保障。

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