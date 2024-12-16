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快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

記者劉宛欣／綜合報導

網紅小哥哥艾理常找正妹拍片，上傳到由自己擔任監察人的「FANS 17」網站，該網站被橋頭地檢署調查疑似有未成年少女影像，涉犯兒童及少年性剝削條例。他先是火速在限動發聲，強調自己沒做傷天害理的事、沒違法，稍早他再度發出正式聲明，表示絕對沒有涉案，但也不會洩漏偵查細節，以免增加調查難度。

▲▼小哥哥艾里。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）

▲小哥哥艾理發出正式聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

小哥哥艾理16日晚間發出正式聲明，共有4點。他先是解釋開設的「FANS17」頻道只有與「已成年對象」的談話性訪問節目，自己絕無涉入散布未成年人偷拍性影像等犯行。接著提到「偵查不公開原則」，雖然犯罪嫌疑人不受此限制，但他仍不想提及詳細內容，以及其他涉嫌人的細節，不想徒增串證之疑慮。

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小哥哥艾理也提及之後被傳訊時，會向檢察官如實陳述，但也希望各界以及媒體勿誇大、訛傳，以免損害他的名譽。最後他再次強調「本人未涉本案，有關本案之偵查內容，恕難洩漏，以免增加檢方偵查困難度。」

▲小哥哥艾理發出正式聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

▲小哥哥艾理再強調自己沒涉案。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

 

以下為小哥哥艾理聲明全文：

聲明書
一、本人（即網路藝名小哥哥艾理）在網路 FANS17所開設之頻道，僅有與已成年之對象進行談話性等訪問節目，與日前檢警調查之有關散布未成年人偷拍性影像等犯行無涉。
二、依據刑事訴訟法第245條第1項所規定：「偵查不公開原則」，犯罪嫌疑人之言論固非偵查不公開之限制對象，惟本人仍避談本案偵查內容及其他涉嫌人之犯罪態樣，以免徒增隔空串證之疑慮。
三、本人因本案調查業經檢察官諭令交保候傳，日後傳訊時當會據實向承辦檢察官陳述。基於無罪推定原則，惠請媒體及見聞本案新聞稿之朋友勿誇大或訛傳本人涉案程度，以免造成本人無法回復名譽之損害。
四、本人再次聲明，本人未涉本案，有關本案之偵查內容，恕難洩漏，以免增加檢方偵查困難度。
小哥哥艾理
113.12.16

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