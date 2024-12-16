小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

記者劉宛欣／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的二女兒許韶恩（Lily），憑著清新脫俗的外型，圈粉不少人，去年在Instagram上提到「英文是母語」，私底下習慣以英文進行交流，近日她也在社群上曬出了考雅思英檢的成績單，優秀的分數直接證明了她的實力。

▲Lily經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自Lily Threads）

Lily近日在Threads上曬出自己的雅思成績單以及一系列生活日常照，紀錄12月的生活點滴，其中成績單裡面可以看到她拿下平均8.0、聽力8.5、閱讀7.5、寫作7.5、口說8.5分的好成績，根據雅思官網顯示，雅思分數等級分為1～9分，Lily拿下的8.0，英語能力程度被認證為「非常好的英語使用者」，且「擁有全面的英語運用能力，只是偶爾出現毫無章法及不恰當的用法」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lily雅思成績為8.0。（圖／翻攝自Lily Threads）

事實上，Lily近幾年來進軍廣告代言界，不過先前替大陸品牌AIVEI拍廣告，卻因為她被挖出2023年曾說「母語是英語」，而遭品牌方中止合作，品牌甚至發出聲明表示「AIVEI品牌與許韶恩女士合作相關事宜引發輿論風波，對此我們深表歉意，品牌已中止與許韶恩女士的一切合作。AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結。」