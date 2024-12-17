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「一世代」團員連恩墜樓之謎揭曉　新增目擊者說法

連恩（左）今年3月與女友凱特卡西迪（右）在法國羅浮宮外手牽手徒步時的身影。（東方IC）

▲連恩（左）今年3月與女友凱特卡西迪（右）在法國羅浮宮外手牽手徒步時的身影。

圖文／鏡週刊

當團員「一世代」連恩（Liam Payne）在阿根廷飯店陽台意外跌落身亡，消息傳出震撼各界，儘管已經於英國時間11月20日舉辦了喪禮，但是他的意外死亡真相究竟為何，還需要當局的調查。現在傳出了兩位目擊者的說詞，讓他的死亡謎團漸漸得以揭露。

根據TMX爆料網站的調查，一位去飯店舉辦婚禮的目擊者說，當時已經回到自己房間正在跟婚禮策劃師討論，恰好新娘想看看飯店窗外泳池的風景，然後就看到連恩摔下來的瞬間。當時大家都衝上了陽台、往下看，「可以看到連恩是面部朝上、躺在地上，應該是這樣掉下來的，讓人一眼就能看出他是誰。」對於這場意外，目擊者表示現在還無法擺脫陰影，「看到有人那樣墜樓，真的很讓人心碎，加上看到他躺在地上的樣子，這一幕比起墜樓更讓人揮之不去。深深烙印在我的大腦中，這是我永遠無法忘記的。」

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此外這位目擊者也提到，稍早在飯店大廳看到連恩時，他非常的激動跟語無倫次，包括一度把筆記型電腦摔到地上，大喊髒話，最後被飯店員工帶離大廳。但是這個說法，遭到連恩的友人羅傑諾雷斯（Roger Nores）反駁，「他的精神很好，保持很好，跟每個人都有說有笑，沒有什麼不開心的。」

羅傑諾雷斯也跟媒體澄清，他並沒有因為連恩之死遭到當局的調查，「那天我去了他飯店房間3次，在事情發生的40分鐘之前就離開了，當我離開時，大廳還有15個人跟他聊天跟說說笑。我從來沒想過會有這樣的悲劇發生，我已經於10月17日跟檢察官陳述過，此後再也沒有接受警方或檢方的調查。」

至於連恩生前最後參與的節目，也就是Netflix的歌唱選秀節目《Building the Band》，雖然早早於今年暑假就完成錄影，原訂要在2025年上架，但是隨著連恩的去世，目前又進入了評估的階段。目前節目進度暫時被擱置，直到製作單位與連恩的家屬達成共識，如何讓節目內容可以跟連恩致上敬意、也能讓他的精神傳承下去。目前節目沒有上架的時間表，希望可以爭取更多時間，好逐一討論出正確的作法。參與節目導師的其他藝人，包括「小野貓」的妮可（Nicole Scherzinger）、「天命真女」凱莉羅蘭（Kelly Rowland）、「新好男孩」AJ等，也都分別表示對連恩意外去世的震驚，以及想念他在節目錄製過程中所展現的活力熱情。


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