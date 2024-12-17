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宋旻浩服役遭疑造假翹班！YG「請假都有符合規定」　韓網不滿狂譙

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團WINNER成員宋旻浩今（17日）遭爆料，在社會服務要員（類似台灣替代役）服役期間「出勤不確實」，甚至疑似造假上班紀錄，引發爭議。對此，所屬公司YG娛樂正式回應，強調宋旻浩的病假及休假皆按照規定執行，並澄清其健康狀況是延續服役前所接受的治療。

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▲▼宋旻浩。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

▲宋旻浩將於12月23日退伍。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）

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YG娛樂今天針對報導內容表示：「關於藝人的服役細節難以確認，但病假事由是與服役前的治療相關，此外所有的請假也均符合相關規定。」

據《Dispatch》報導，宋旻浩於麻浦居民公益設施進行替代役服務，自今年10月起頻繁缺勤，請假出國6天5夜後也沒有正常出勤，媒體多次蹲點確認，11月連續數天均未見到他現身服務處，引發外界質疑。報導還指出，負責人L在回應時多次表示宋旻浩是「病假」或「特休」，但未能提供監視器畫面或完整的出勤紀錄，因此被質疑紀錄造假。

相關報導被轉發到各大論壇後，南韓網友都對此感到相當不滿，「他看起來就不是很踏實的人，《Dispatch》去了10次都沒看到人啊，不管病假和特休有多少都不該這樣一直請」、「再次入伍吧」、「1993年出生的人，年紀都長到哪裡去了？再以現役入伍一次吧」、「那個L也很有問題，不過原來社會服務要員還有年假，真神奇」、「這種事情就該都被揭發」。

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