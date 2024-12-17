林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林照雄是女星林姿佑的父親，也是小亮哥的岳父，演出過《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《愛》、《濟公》等劇，沒想到卻在11日傳出在12月初在家人陪伴下自然安詳辭世，今（17）日舉辦告別式。

▲林照雄告別式現場。（圖／記者黃庠棻攝）

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林照雄的告別式在今（17）日於台北市懷愛館舉辦，現場的畫面也隨之曝光，家人並沒有將遺照放在相框內，而是以一塊他的人形立牌來代替，立牌上的他穿著簡單的白襯衫搭配黑色西裝外套，露出一抹淺淺的笑容，身後是象徵人生圓滿落幕的紅色布幕，前方則是有白色鮮花點綴。

▲林照雄告別式現場。（圖／記者黃庠棻攝）

林姿佑與老公小亮哥稍早合體接受媒體採訪，林姿佑因為父親的離開已經哭到雙眼紅腫，說道「我相信他這一份愛一定會傳承給我們，我一定會好好地把它秉持下去，最重要的是希望大家健健康康、平平安安。爸爸85歲了，他也很圓滿地去當天使了，希望大家未來都可以健康平安，我在此代表父親、代表林家謝謝大家。」

▲林姿佑與老公小亮哥受訪。（圖／記者周宸亘攝）

另外，林姿佑也透露林照雄後期都住在加護病房，雖然沒有說太多話，但一直「感謝女婿」，也就是小亮哥，她認為父親就是在跟丈夫交代「希望之後可以好好照顧女兒」，也幸好父親後期沒有受到太多病痛。

▲林姿佑哭紅雙眼。（圖／記者周宸亘攝）

最後，林姿佑也透露目前最擔心的就是母親，因為媽媽十幾歲時就嫁給父親，兩人結褵至今超過65年，面對爸爸的離世，媽媽只要一回到家就會眼淚潰堤，因此說道「現在最重要的就是好好照顧媽媽的心情，好好地陪伴她」。

▲林姿佑與老公小亮哥受訪。（圖／記者周宸亘攝）