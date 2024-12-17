百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

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百萬YTR橋本甜歌代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

記者張筱涵／綜合報導

日中混血的百萬YouTuber橋本甜歌（てんちむ）因「晚安內衣」爭議面臨訴訟，東京地方法院於16日裁定橋本甜歌敗訴，判決她需賠償廠商日幣3.8億元（約台幣8300萬元），加上過去自稱已支付日幣2.2億元（約台幣4800萬元）退費給消費者，整起事件所導致的損失總達約日幣5億元（約台幣1億元）。

▲▼橋本甜歌。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

▲橋本甜歌是中日混血兒，所經營的YouTube頻道擁有169萬人訂閱。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

橋本甜歌於2020年與廠商合作推出號稱具豐胸效果的「晚安內衣」，強調靠自身努力讓罩杯升級，但隱瞞了自己曾動過隆乳手術的事情，被爆料曝光後，消費者要求退費，廠商也控告她違反契約說明義務，並提出索賠。橋本甜歌則反訴廠商，要求公開退款金流去向，雙方於2021年進入法律攻防。

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據日媒《東京體育》報導，橋本甜歌曾公開表示，她從「晚安內衣」銷售中獲得日幣1億元（約台幣2170萬元）的酬勞，但商品總銷售額高達日幣37億元（約台幣80億元），她自稱已支付日幣2.2億元（約台幣4800萬元）進行退費，如今又需賠償廠商日幣3.8億元（約台幣8300萬元），扣除酬勞後，總損失約日幣5億元（約台幣1億元）。

▲▼橋本甜歌。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

▲橋本甜歌隱瞞隆乳事實代言有豐胸效果的內衣遭告。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

橋本甜歌得知敗訴後更新了Instagram簡介，寫上「壓倒性的債務人」並透過Instagram限時動態分享「大家，我正在做一些沒神經的事，像是編織之類的，等我想清楚一切再來跟大家分享，讓我再多想一想吧。」

事實上，橋本甜歌1993年出生於北京，父親為日本人、母親為中國人，童星出道時因甜美形象獲得關注。然而，成年後她因醜聞纏身，甚至傳出呼麻、陪酒還債等負面新聞，這次的「晚安內衣」風波更讓她面臨巨額賠償壓力，至於是否上訴，其律師團隊尚未作出回應。

▲▼橋本甜歌。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

▲橋本甜歌自嘲壓倒性的債務人。（圖／翻攝自Instagram／super_muchiko）

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