林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林照雄是女星林姿佑的父親，也是小亮哥的岳父，演出過《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《愛》、《濟公》等劇，沒想到卻在11日傳出在12月初在家人陪伴下自然安詳辭世，今（17）日舉辦告別式。

▲林照雄在12月初過世。（圖／翻攝自FACEBOOK／林姿佑粉絲團）

林照雄的告別式在今（17）日於台北市懷愛館舉辦，現場的畫面也隨之曝光，家人並沒有將遺照放在相框內，而是以一塊他的人形立牌來代替，立牌上的他穿著簡單的白襯衫搭配黑色西裝外套，露出一抹淺淺的笑容，身後是象徵人生圓滿落幕的紅色布幕，前方則是有白色鮮花點綴。

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▲林照雄告別式現場。（圖／記者黃庠棻攝）

林姿佑稍早接受訪問時，談到過世的林照雄，表示父親走得很突然，並沒有留下遺言，而她則是因為忙著處理後事，完全沒有夢到爸爸。另外，林照雄的女婿小亮哥也在告別式忙進忙出，透露岳父沒有交代遺願，但後續的事情遵照對方生前的個性「一切從簡」。

▲林照雄告別式現場。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，林姿佑先前在臉書上，回憶父親對自己的支持與教育，她提到「父親是我這輩子最大的靠山，從小帶著我南征北討，教我遇事冷靜、臨危不亂並學會解決問題，讓我的人生受益匪淺。」她並分享父親在生活中的溫馨點滴，透露父親外表看似嚴肅，實則不喝酒、不應酬，甚至會偷偷背著母親偷吃東西，是孫子眼中的大玩偶。

▲林照雄與女兒林姿佑感情深厚。（圖／翻攝自FACEBOOK／林姿佑粉絲團）

最後，林姿佑感性地寫道「爸爸這一生燦爛、豐富、圓滿，我永遠是你最疼愛的女兒。」字裡行間流露出對父親的感激與不捨，讓人感受到深厚的父女情誼。