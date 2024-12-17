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Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「小哥哥艾理」（陳玟里）擔任監察人的網路成人片平台「Fans17」，遭橋頭地檢署調查疑似有未成年少女影像，涉犯兒童及少年性剝削條例，他以20萬交保候傳，並發表聲明「絕無涉案」。接著又爆出「Fans17」被查扣了大筆資金，他又傻眼自嘲，「以為前公司都沒賺錢，看新聞才知道原來有這麼多…」

▲小哥哥艾理表示不知道前公司賺這麼多錢。（圖／翻攝自小哥哥艾理IG）

▲小哥哥艾理表示不知道前公司賺這麼多錢。（圖／翻攝自小哥哥艾理IG）

針對事件，小哥哥艾理於個人Instagram限時動態多次回應，強調自身清白，對於警方將網站的大筆資金查扣，他看到新聞曝光的照片也傻眼說：「以為前公司都沒賺錢= =，看新聞才知道原來有這麼多…」也強調是平台創作者發布未成年影片，自己的影片絕對合法，不可能做違法的事情，「跟我到底有什麼關係？」

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▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲Fans17被查扣大筆資金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，「FANS 17」是由蔡氏兄弟擔任負責人，小哥哥艾理則擔任監察人，網站由小哥哥艾理出面找年輕、漂亮、愛秀的妹妹來拍清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員下載觀看，目前會員初估破萬人，但檢、警接獲檢舉，拍片的妹妹中有不少未成年少女，於是展開搜索，而初步發現確實有未成年少女受騙偷拍或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，而「FANS 17」則至少有上萬支的影片。

而小哥哥艾理過去曾PO影片，靠「FANS 17」網站賺的錢付了房子頭期款。他於8月發表過影片《營收大公開》，提及發展網站《營收大公開》，並且靠賺來的現金付了房子的頭期款。他限動放出「現金磚」截圖，配字「以為前公司都沒賺錢，我也是剛剛看新聞才知道原來有這麼多……」。

▲小哥哥艾理故意下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）

▲小哥哥艾理。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）

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