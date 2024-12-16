百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

記者劉宛欣／綜合報導

台南鄭姓夫妻指控家中孩子在幼兒園遭性侵，不滿調查結果，PO文指控教育局吃案，還多次至辦公處所咆哮辱罵，甚至偷竊台南市教育局監視影片、惡意剪輯幼童與教保員互動行為片段、添加煽惑文字，並透過社群平台散播不實影片，被誣蔑的幼兒園家長，聯合對該網紅提告要求下架影片，百萬YTR「異色檔案」DK也製作影片提出了看法。

▲DK製作影片整理事件。（圖／翻攝自異色檔案YT）

事情始於鄭姓夫婦發現女兒在幼兒園多次受傷，起初老師解釋是同學不小心造成，並已道歉。然而，鄭姓夫婦懷疑不單純，要求調閱監視器後認定有虐童情事，向教育局舉報。然而，教育局調查後僅認為老師管教方式過於粗魯，對其處以罰款並要求改進。鄭姓夫婦認為處罰過輕，隨後在網路上發佈經剪輯的監視器畫面，但影片中並無其女兒，卻涉及其他小孩影像，引起家長強烈不滿。

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事件進一步升級，鄭先生在社群寫下「如果發生性侵呢？」引發輿論騷動，但卻未提供任何驗傷報告或證據，並以「我是說如果啦哈哈」草率回應。教育局指出，所有相關監視器畫面，包括教室與辦公室，已送交地檢署，經查未發現性侵跡象。由於缺乏實質證據，性侵指控被外界質疑為誇大其詞，鄭先生甚至找了許多民代幫忙，但每個民代在了解始末後，都認為事有蹊竅，不願淌渾水。

▲DK批評鄭氏夫妻利用別人小孩來操作話題。（圖／翻攝異色檔案YT）

多位家長對鄭姓夫婦擅自使用其他孩子影像製作影片感到憤怒，指控其不顧孩子隱私與安全，甚至捏造家長哭訴畫面以博取流量。有家長表示：「我的孩子根本未受到不當對待，但我卻成了受害者。」呼籲鄭先生立即下架影片。

目前，教育局已完成初步調查，調查委員包括性平專業律師、學者、專家，調查結果顯示未發現性侵事實。但司法程序仍在進行中，DK在影片中呼籲民眾不要再傳播鄭姓夫妻未經證實的影片或言論，避免對幼兒園及相關人員造成進一步傷害，強調：「幼兒性侵是最嚴重的罪行，應該由司法給出最終答案，請大家尊重程序並停止無謂攻擊。」

DK的影片發布，網路上風向開始轉變，鄭姓網紅對此感到不滿，批評DK「裝好心」，還質疑他是「對方派來的」，對此，DK在IG反擊，指鄭姓夫婦拿不出驗傷單、還一直傳訊息騷擾，DK最後強調：「說到底，翻車的不會是我。」