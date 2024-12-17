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甄子丹認老「太陽會下山」不眷戀幕前　邀親爸演父子被虧：比你會演！

記者蕭采薇／香港報導

國際巨星甄子丹再度打造香港動作巨片《誤判》，展現「一人打百人」的氣勢並親自擔任導演。他日前在香港接受台灣媒體訪問，坦言投入影視產業多年，目前更滿足於「幕後」工作帶來的滿足感。這次更是邀請父親甄雲龍一同演出，甄子丹笑說：「當初要找一個人演我爸爸，誰能演得比他更好？」

▲甄子丹、鄭則仕《誤判》香港訪問。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹、鄭則仕於電影《誤判》再次合作。（圖／華映娛樂提供）

《葉問》黃金拍檔監製黃百鳴及甄子丹再度合作，《誤判》故事靈感來自香港的真實案例。原本就是幕後工作人員出身的甄子丹，這回擔任導演，他坦言：「這幾年越來越覺得，在演出的框架裡面，沒辦法給我最大的滿足感。」

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甄子丹舉例，近年來不論東、西方，越來越多成功的演員，開始在電影裡擔綱不同的角色和崗位，從不同的角度並確保自己作品的品質。甄子丹說：「電影是不同環節組合起來的藝術創作，只要稍微有一個環節沒有那麼好，就會拉低作品的水準。」

▲甄子丹、鄭則仕《誤判》香港訪問。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹在《誤判》演出檢察官，從第一線退居的心情，也與人生經歷重疊。（圖／華映娛樂提供）

出道42年，演過80幾部電影，如今的甄子丹說：「回過頭來想，是還不錯，也演過很多類型的作品和角色。但最能擁有最大平台和空間發揮的，還是導演和製片。我想我把多年累積下來，關於電影的思考方式和性格和大家分享。」

儘管片中所飾演的刑警因為年紀體力受限而轉戰檢察官，但甄子丹寶刀未老，在《誤判》依然交出精彩打戲。片中有句台詞：「自己年紀大了，沒辦法再打頭陣，要靠你們。」這也是甄子丹的心聲，他笑說：「我年紀不小啦，總有一天太陽會下山，是必經之路，現在希望累積這麼多年經驗，可以用不同方法跟大家分享，特別是在動作領域。」

▲甄子丹、鄭則仕《誤判》香港訪問。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹在《誤判》依然交出精彩打戲。（圖／華映娛樂提供）

這回的另一個突破，是邀請了父親甄雲龍一同演出，甄子丹坦言，的確想過找其他演員：「後來想到，要找一個人演我爸爸，誰能演得比他更好？」雖然甄雲龍沒有演出經驗，但一到現場後，所有的台詞都已經背好，演出也非常自然，讓眾人對甄子丹開玩笑說：「你爸演得比你好！」

▲甄子丹在《誤判》與父親甄雲龍合作。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹在《誤判》找來父親甄雲龍，兩人演出「父子」。（圖／華映娛樂提供）

甄子丹也坦言，這決定有點私心，可以讓他們父子在鏡頭前留下一個紀念。至於是否有考慮要讓老婆、小孩也入鏡，甄子丹說：「他們都不喜歡演戲，還是要尊重他們的意願。」那麼給了爸爸多少酬勞？甄子丹聽聞後大笑：「絕對有酬勞，沒有我也自己掏。」

▲甄子丹在《誤判》與父親甄雲龍合作。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹在《誤判》與父親甄雲龍合作。（圖／華映娛樂提供）

已到耳順之年，甄子丹分享如今的體悟，「人生就是分三段，上山砍柴、燒火、煮飯，如果每件事都分心，砍柴的時候想著燒火，燒火的時候想著煮飯，那麼就無法享受當下狀態。我現在狀態就是做好每一天，做好眼前的事情，好好把事情做好，後面的事情，路會讓你知道怎麼走。」

▲甄子丹、鄭則仕《誤判》香港訪問。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹分享如今的人生體悟。（圖／華映娛樂提供）

甄子丹說：「我享受過、也跌倒過，一切都是經歷。《葉問》成功帶給我很多福利，但不會停留在過去。」如今他更希望，透過《誤判》，能讓眾人看到更不一樣的甄子丹。《誤判》將於12月27日上映。

 

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甄子丹, 誤判, 甄雲龍, 鄭則仕

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