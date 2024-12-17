《紅白》第一波超狂卡司曝光！　王心凌、頑童MJ116、告五人全來了

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於114年1月5日在台北小巨蛋盛大登場，最受觀眾朋友期待的第一波卡司名單出爐，一字排開都是華語人氣歌手與團體，包含「甜心教主」王心凌、「亞洲舞王」羅志祥，超級天團頑童MJ116、玖壹壹、W0LF(S)五堅情，人氣樂團八三夭、告五人、麋先生，以及年度華語流量歌手ØZI、 YELLOW黃宣、孫盛希Shi Shi、持修、許富凱、Bii畢書盡、艾薇、安心亞、王子邱勝翊、邱宇辰、ABAO阿爆feat.那屋瓦、羅文裕、陳竹昇、Yappy、小男孩樂團等華麗卡司陣容！此外，台啤雲豹電豹女和韓裔啦啦隊李雅英都將登上舞台，陪伴全球觀眾歡度熱鬧除夕夜。

▲《紅白》第一波卡司曝光，王心凌將陪大家過新年 。（圖／台視提供）

六度登上《紅白》的王心凌，能夠再次在除夕夜與觀眾一同迎接新年，她感到既期待又興奮，希望透過精采的演出，為大家帶來滿滿的幸福感，而過去的表演每回都讓觀眾朋友大飽耳福，感受甜心教主的舞台魅力，這回將首度擔任開場表演，至於會帶來什麼樣的驚喜？王心凌則承諾絕對是誠意滿滿：「具體內容先賣個關子！」

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▲ 王心凌才剛辦完演唱會。（圖／資料照／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

在2023年《紅白》的開場表演中，自責因支氣管發炎導致演出未盡理想，誓言這次重返《紅白》要「雪恥」的「亞洲舞王」羅志祥，表示非常期待跟大家一起嗨翻小巨蛋，讓這個年末多一份回憶，迎接新的一年！而即將迎來出道30週年的他更感性表示：「30年對我來說不只是個數字，而是一個全新的開始。」期望不管是在音樂、表演或是創作上都能有更全面的突破。

▲▼羅志祥。（圖／台視提供）

▲▼ W0LF(S)五堅情 、八三夭、玖壹壹。（圖／台視提供）

連續兩年都讓除夕夜熱血沸騰的頑童MJ116，也將帶來最嗨、最炸的舞台給觀眾朋友，更透露新年大驚喜，將會有三人再次聚在一起的新作品，正在如火如荼的籌備中！也不約而同表示會把握農曆假期的時光，三人都已安排和家人的旅遊。

▲頑童MJ116 。（圖／台視提供）