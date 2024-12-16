ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她事後已發出聲明闢謠，但風波還是狂燒，就連社群貼文底下都出現許多洗版留言，甚至還有網友嗆她說話不經頭腦，建議她應該去看醫生。為此，林襄也親自留言寫下10字反擊對方了。

▲▼林襄（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林襄9日在臉書發文，宣傳連鎖超商新推出的聖誕福袋與驚喜包，她表示，福袋中不僅充滿高CP值商品，還提供抽大獎的機會，讓每位購買的顧客都能感受到滿滿的節日氛圍與驚喜感。不料，最近在捲入佔位風波後，卻有網友到該文章底下以挑釁口吻嗆聲：「你的頭腦需要看醫生嗎？說話真的不經過頭腦，就直接出口，真的好棒棒唷！」為此，林襄直接回應，並以「這句話原封不動送給你」回擊對方，再次表明她的堅定立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

▲林襄反擊酸民留言。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。儘管林襄、林穎樂已發聲闢謠，但風波持續延燒，4人的社群貼文底下更遭網友留言洗版。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

推薦閱讀

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 林穎樂, 啦啦隊, 小S, 小姐不熙娣, 樂天女孩, 黃小柔, Vicky

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊
  2. 金門跨年有她！曾被BTS柾國欽點　台灣女孩Bettii夯到全球阿米都認識
  3. 小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征
  4. 金球視帝撂狠話「把你血染黎明」　動畫《魔戒》獲爛蕃茄83%好評
  5. 碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮
  6. 林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版
  7. 金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛
  8. 八點檔人氣高到辦見面會！粉絲擠爆百貨「狂舉《角頭》男星手幅」
  9. 林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉
  10. 林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366