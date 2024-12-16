林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她事後已發出聲明闢謠，但風波還是狂燒，就連社群貼文底下都出現許多洗版留言，甚至還有網友嗆她說話不經頭腦，建議她應該去看醫生。為此，林襄也親自留言寫下10字反擊對方了。

▲林襄。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林襄9日在臉書發文，宣傳連鎖超商新推出的聖誕福袋與驚喜包，她表示，福袋中不僅充滿高CP值商品，還提供抽大獎的機會，讓每位購買的顧客都能感受到滿滿的節日氛圍與驚喜感。不料，最近在捲入佔位風波後，卻有網友到該文章底下以挑釁口吻嗆聲：「你的頭腦需要看醫生嗎？說話真的不經過頭腦，就直接出口，真的好棒棒唷！」為此，林襄直接回應，並以「這句話原封不動送給你」回擊對方，再次表明她的堅定立場。

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▲林襄反擊酸民留言。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。儘管林襄、林穎樂已發聲闢謠，但風波持續延燒，4人的社群貼文底下更遭網友留言洗版。