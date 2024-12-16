記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，10月又生下雙胞胎女兒，正式成為五寶媽。有趣的是，她近日在大賣場的時候，意外被小12歲的年輕男生搭訕，結果對方一搜尋到她的Instagram秒改口說「再聯絡」。

▲李宓最近在大賣場被搭訕。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



李宓透露她最近和老公及兒子一同前往大賣場用餐時，途中因上廁所而與家人短暫分開。意外的是，一名28歲的年輕男生主動搭訕，並且勇敢地詢問她：「請問可以交個朋友嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

整個過程中，李宓輕鬆應對，不僅大方表示可以交朋友，還分享自己住在三重。當男生問「改天有空一起吃飯，先加一下line可以嗎」，她也歡迎對方追蹤自己的IG或臉書，「搜尋李宓Mina。」

▲▼李宓態度大方。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



結果，當男生發現李宓育有5個孩子後，話鋒急轉彎，「好厲害，那不打擾了，我們再聯絡吧……。」

▲李宓外型美豔。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



李宓事後笑說，她最近每年都會做一次醫美保養，沒想到拉提效果這麼優秀，就算已經超過一年沒有施打相關療程，依然維持不錯的效果，「讓我還可以被20多歲的年輕人搭訕。」