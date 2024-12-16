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王仁甫18歲女兒生日趴「他突被cue上台唱〈我難過〉」！全場反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

王仁甫與季芹結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，女兒樂樂舉辦18歲慶生趴的時候，突然cue他一起上台合唱〈我難過〉，父女倆的互動可愛又溫馨。

▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲王仁甫和季芹的女兒慶祝18歲生日。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

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畫面中，可以看到樂樂放下一頭及胸長捲髮，身穿黑白色調的短洋裝，小露香肩之外，還難得套上高跟鞋，秀出穠纖合度的雙腿線條，展現小女人的氛圍。

▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲王仁甫突然被女兒cue上台唱歌。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

季芹透露，樂樂事前不但指定要在這間Pub和同學們一起慶祝18歲生日，演唱〈我難過〉的時候，還驚喜指定爸爸王仁甫上台救援，「結果全場開心，經典就是怎麼聽都好聽！」

▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼王仁甫和女兒的互動可愛又溫馨。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）▲▼王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

事實上，樂樂2022年剛從國中畢業之際，季芹當時看著女兒燦笑的模樣，她不禁有感而發地說，下次再丟畢業帽的時候，就代表女兒真的要展翅高飛了，「我捨不得妳，爆哭到不行的畫面應該也是在所難免」，顯見母女倆的好感情。

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王仁甫, 季芹

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