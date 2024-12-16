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股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺為主播出身，轉戰主持《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目的表現亮眼，能力備受肯定，她近日還受邀擔任股王信驊科技的20週年尾牙，看到董事長的阿莎力舉動，她更是羨慕不已！

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺和艾力克斯一起主持。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺附上一個眼冒愛心的表情符號表示，看到信驊科技一張股票近400萬後，「真的是驚呆啦」，更不用說公司市值高達兩千億，「超猛的～～！」

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▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺隨著來賓動力火車的歌聲擺動身體。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺也因此讚嘆難怪董事長的一舉一動都超級阿莎力，「直接每個員工發六萬大紅包人人有獎」，尾牙完全不用抽獎，這讓她相當羨慕，「主持費可以直接配一張股票嗎？」

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺和艾力克斯的主持功力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

照片中，可以看到蔡尚樺放下一頭及腰長直髮，身穿黑色平口長禮服，相當映襯她的白皙肌膚之外，還若隱若現出事業線，包不住豐滿上圍，搭配套進手臂的特殊衣物，格外襯托出優雅氣質。

蔡尚樺IG全文：

信驊科技20週年尾牙
看到股王的股價真的是驚呆啦
一張股票近400萬
公司市值兩千億超猛的～～
難怪董事長超級阿莎力
尾牙不用抽獎
直接每個員工發六萬大紅包人人有獎
#主持費可以直接配一張股票嗎

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