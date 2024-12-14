孝琳登場引爆耶誕城夯歌不斷　陳漢典討教舞步嗨翻歌迷

記者葉文正／台北報導

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」於今（14日）晚間演出，壓軸邀請「韓國碧昂絲」孝琳Hyolyn重磅登台，帶來震撼全場的演出，韓星魅力讓主持人陳漢典也興奮直呼：「我的女神！」陳漢典也忍不住現場向孝琳討教舞步，兩人台上直接合跳〈Wait〉再度將氣氛推向高潮，最後孝琳帶來〈去看海嗎BAE〉與粉絲一起合唱結束這場演唱會盛典。

▲孝琳於新北耶誕城勁歌熱舞。（圖／記者林敬旻攝）

稍早「饒舌鬼才」熊仔用超強勁的RAP節奏將整場氣氛推向高潮，現場氣氛不斷升溫，彷彿感受不到今日冷氣團來襲。「創作才女」白安穿著一身全白洋裝現身，貼身服裝展現腰身苗條曲線，並以輕快曲風〈我只想在乎我在乎的〉展現俏皮可愛的一面，讓整個耶誕夜充滿活力，白安透露這次是她睽違5年再度到新北耶誕城獻唱，加碼驚喜公布明年將推出新作品與大家見面讓台下粉絲驚喜不已，最後一首歌帶來〈是什麼讓我遇見這樣的你〉讓現場相當陶醉。

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▲孝琳於新北耶誕城演唱，跟市民告別。（圖／記者林敬旻攝）

限定團體GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治合體亮相，瞬間掀起粉絲心中回憶殺，兩人皆以全白色系穿搭現身，猶如白馬王子非常帥氣，鼓鼓呂思緯第一首帶來〈當我變成我們〉，浪漫旋律讓歌迷聽得如癡如醉，他感性分享去年在耶誕城成功促成一對情侶，如今他也求婚成功，希望能將這份幸福傳遞給大家。

▲主持人陳漢典、孝琳於新北耶誕城合體跳舞。（圖／記者林敬旻攝）

而蕭秉治帶來熱門歌曲〈外人〉，濃烈的情感演繹觸動現場粉絲心弦，擁有「破億神曲製造機」稱號的他，現場也帶來新專輯《完人》中的〈我對你的愛沒有盡頭〉，鼓鼓呂思緯和蕭秉治今年皆傳出好消息，現場洋溢著幸福氣息，最後合體歌唱〈認愛〉及〈我是誰我是誰我是誰〉，溫柔交織的歌聲帶給歌迷無比的感動。

▲八三夭擁有眾多粉絲，掀起熱辣搖滾。（圖／記者林敬旻攝）

「人氣搖滾樂團」八三夭以〈給想要綻放的人〉現身，現場粉絲尖叫聲不斷，可見天團的魅力有多強大，團員們穿著繽紛色彩的針織衣，全身充滿耶誕節元素，接連演唱〈馬子狗〉及〈愛了愛了〉等多首真摯又率性的搖滾樂，更帶領粉絲齊唱〈想見你想見你想見你〉，猶如萬人大型KTV包廂將現場氣氛炒到高點，主唱阿璞祝福大家能拋下今年的不愉快，用嶄新的一面迎接2025年，並帶來〈我不想改變世界我只是不想被世界改變〉，豐沛情感與強烈的舞臺張力融入每個音符，為演出留下最動人的瞬間。

▲蕭秉治（左）、鼓鼓呂思緯合唱讓粉絲陶醉。（圖／記者林敬旻攝）

「夢想之夜」壓軸邀請「韓國碧昂絲」孝琳Hyolyn重磅登台，帶來震撼全場的演出，韓星魅力讓主持人陳漢典也興奮直呼：「我的女神！」，孝琳穿著短版上衣及白色短褲火辣現身，下身則穿著紅色絲襪露出一雙筆直大長腿，姣好身材展露無遺，首曲以〈Say my name〉的性感唱跳完美開場，現場歌迷的尖叫聲幾乎突破天際！

孝琳Hyolyn更驚喜準備了三首SISTAR經典熱門曲目〈Ma Boy〉、〈Touch My Body〉與〈Shake It〉組曲，完美重現「夏日女王」的驚人氣勢，新北市市長侯友宜為了孝琳特別準備一份大禮包，祝福她十分有錢、十分好運，歡迎她能再度造訪新北市耶誕城，孝琳開心直呼：「首次見面可以收到這份禮物非常感謝！」，現場瀰漫溫馨氣氛。

孝琳承接這份熱情接續演唱新歌〈Wait〉，這次是她發行新歌後首度在台灣獻唱，這份特別的意義就獻給了新北耶誕城，讓粉絲相當感動，陳漢典也忍不住現場向孝琳討教舞步，兩人台上直接合跳〈Wait〉再度將氣氛推向高潮，最後孝琳帶來〈去看海嗎BAE〉與粉絲一起合唱結束這場演唱會盛典，精彩亮眼的演出讓現場觀眾為之瘋狂！