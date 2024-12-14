韓媒再爆「鄭雨盛、文佳菲是床上關係」從沒愛她　記者緩頰：他沒劈腿

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「黃金單身漢」鄭雨盛11月底爆出35歲超模文佳菲為他生下一娃，但兩人沒有結婚的打算，同時鄭雨盛其實還有位交往多年的正宮A，以及網路上瘋傳的會計師女友B。他遭到懷疑流連於3女之間，引起輿論炮轟，對此，韓國八卦節目《自由的醫生》找來幾位記者調查幕後，他們證實「鄭雨盛、文佳菲是床上關係」，且鄭雨盛其實沒有劈腿，還原爭議時間軸引起各界議論。

▲文佳菲2024年3月為鄭雨盛生下一子。（圖／翻攝自tvN）

《自由的醫生》找來多位娛樂記者揭曉鄭雨盛私生子一事，記者安鎮容（音譯，안진용）爆料，「根據我查證的過程中發現，兩個人沒有交往過，換句話說就是他沒有愛過她，正因為他們們之間沒有愛情，所以才不結婚。」該位記者還原爭議時間點，文佳菲在2022年初認識鄭雨盛，2023年6月告知男方自己懷孕，直到2024年3月誕下一兒，小孩推估約莫10個月大。

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▲韓媒爆料鄭雨盛、文佳菲之間沒有愛。（圖／翻攝自tvN）



只是鄭雨盛、文佳菲這段「床上關係」最大的爭議點在於，男方後來被爆出其實有一名交往許久的正宮A女，另一位崔姓女記者替鄭雨盛緩頰：「他和文佳菲認識時，其實是與A女短暫分手的狀態。」直言鄭雨盛沒有劈腿。而網路上瘋傳的貼臉大頭照，確實是他與戀人A女，但資訊錯誤的是A女沒那麼年輕、並非1998年生。

▲記者爆料鄭雨盛與正宮A女還在交往，且A女沒那麼年輕、其實不是1998年生，記者也強調鄭雨盛沒劈腿。（圖／翻攝自tvN）



至於網傳鄭雨盛3劈，流連於文佳菲、A女還有一位會計師女子，記者也澄清該位會計師女子就只是一般人。且A女一直都知道鄭雨盛與文佳菲過去的關係，也知道小孩的存在，崔記者強調：「根據我查證的結果，兩個人現在還在交往中，A女沒有像外界所說感到很衝擊，反而是很擔心戀人鄭雨盛的狀況。」

▲鄭雨盛在青龍獎當天是所有演員中最早抵達的人。（圖／翻攝自tvN）



記者進一步曝光鄭雨盛11月29日參加青龍電影節的狀態，首度面對外界的責難，他當天非常敬業，「鄭雨盛是所有演員中最早抵達的演員，他無法好好地坐著，一直來來回回走動、喝水，看起來非常緊張」。幾位記者也透露，鄭雨盛雖然是私事引起爭議，但並未被業界廣告商封殺，由於他沒有犯法、更沒有牽扯刑事案，未來再加把勁努力，還有是機會洗刷負面形象。