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以為不播了！高允貞《機智醫生》衍生劇爆播出檔期定了　時間曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣醫療劇集《機智醫生生活》於2023年底開拍衍生劇《總有一天會機智的住院醫生生活》，怎料年初碰上國內醫療界年初大規模罷工行動，全國醫療陷入癱瘓狀態，引起民眾強烈不滿，戲劇遭受無妄之災，宣布無期限延播。製作商砸了重金拍攝，卻播不了，令劇迷惋惜。沒想到，13日傳出戲劇播出時間有轉機，有望在2025年夏天與觀眾見面，對此，電視台tvN低調回應「還沒有定案」，掀起高度關注。

▲▼高允貞《機智醫生》衍生劇爆播出檔期定了　時間曝光。（圖／翻攝自tvN） 

▲《總有一天會機智的住院醫生生活》有望在2025年夏天播出。（圖／翻攝自tvN）

南韓年初醫療界爆發大規模罷工行動，醫療系統陷入癱瘓，更有部分病患受到影響而病情惡化甚至離世，使得該劇在播出前受到牽連，醫師在民眾心目中的形象不斷惡化，批評再也不想看到「美化」醫師的影視作品。正因如此，《總有一天會機智的住院醫生生活》首當其衝，最終遭到無限期延播。

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▲《機智醫生》衍生劇由高允貞主演，目前已經拍完了。（圖／翻攝自tvN）

▲《機智醫生》衍生劇由高允貞主演，目前已經拍完了。（圖／翻攝自tvN）

由於該劇是《機智醫生生活》衍生劇，海外擁有眾多忠實粉絲，原以為就此被埋沒，沒想到，13日出現轉機，韓媒《OSEN》報導，根據電視台相關人士透露，《總有一天會機智的住院醫生生活》有望在2025年7月排入播出檔期，內部人員皆認為沒辦法再拖下去，因此正在努力調整中。雖然電視台tvN官方回應依舊保守「還沒有定案」，但已經造成一陣討論。

《總有一天會機智的住院醫生生活》由高允貞主演，本劇採事前製作，2023年11月開拍後，2024年5月殺青，演員全是實力派新生代，包含《魔女二部曲》申詩雅、韓藝智、《末日騎士》姜有錫、《毒戰2》鄭俊元等人，令劇迷非常期待。

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總有一天會機智的住院醫生生活, 高允貞

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