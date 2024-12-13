79歲凌峰驚傳2度中風！　緊急回台治療…3年前腦出血右側癱瘓

記者陳芊秀／綜合報導

79歲資深藝人凌峰（本名：王正琛）昨日（12）驚傳二度中風，從日本回台灣治療，對此，優質生命協會理事長紀寶如證實此事。而他活躍80年代台灣電視圈，主持行腳節目《八千里路雲和月》，'深入大陸各地探訪轟動一時，也是首位到大陸拍片的台灣藝人。

▲凌峰驚傳2度中風。（圖／翻攝自凌峰抖音）

據《TVBS》報導，證實凌峰二度中風的紀寶如表示：「沒事啦，他正在復健當中。」他2021年誤以為只是感冒引發的頭痛，經電腦斷層檢查後，才發現是腦內出血（中風），當晚即被送入加護病房。此後他的右側身體癱瘓，視力受損，甚至出現幻覺。由於年紀較大，醫生選擇藥物治療而非手術。經過20天的治療後，他才脫離危險。

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凌峰之後每天早上都有打高爾夫球的習慣，飲食上偏好蔬菜和生魚片，生活作息十分規律，因此僅用了半年時間便恢復健康。不料相隔3年又傳出中風消息。

凌峰曾與張菲、張魁等人共同主持綜藝節目，主持《八千里路雲和月》觀察兩岸文化差異，獲得金鐘獎教育文化節目主持人獎，且節目播出6年，也主持過華視《週末2100》，並登上參加春晚演唱《船歌》、《小丑》等歌曲。他近年開設抖音帳號，分享生活日常，最近一次更新動態是8月。