美女主播自爆「遇假NCC險被騙」！　心疼譚艾珍：誰還敢再當好人

記者王靖淳／綜合報導

藝人譚艾珍今（12）日爆出在幾個月前被假冒檢察官的詐騙集團聯繫，對方以「誤介入毒品刑案」為由，要求協助辦案並進行匯款，所幸當時被巡邏的警方迅速攔截，成功避免更大損失。消息曝光後，引發外界討論，就連前主播張齡予也發文分享對此事看法，除了表示心疼譚艾珍，「她的好心腸卻因此被詐騙集團相中把柄⋯那誰還敢再當好人！」同時也透露，自己不久前險遭假NCC詐騙的經歷。

▲張齡予。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

張齡予提到，詐騙集團利用歐陽靖母親譚艾珍的善良特質設下圈套，令人痛心不已，「想到之前跟艾珍姐合作對談，她真的是非常善良的人，她的好心腸卻因此被詐騙集團相中把柄⋯那誰還敢再當好人！」她表示，詐騙案的猖獗讓社會彼此不信任，感嘆說道：「詐騙集團不斷精進自己，利用台灣人的善良與正義！」

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張齡予透露，自己不久前也接到自稱NCC的詐騙電話，對方熟練報出她的全名與身分證字號，並謊稱她的網路電話帳號可能涉及詐騙，要求立即停用。由於對方未提及金錢，語氣誠懇，她一度放鬆警戒，「我完全沒有聯想到詐騙，是因為這通電話講太久了。」

▲譚艾珍。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

張齡予表示，幸好在通話過程中，身旁的友人及時提醒，她隨即報案並致電165專線，確認這是詐騙電話。張齡予特別感謝警方與165專線的快速反應，她提到網路報案效率高，轄區派出所迅速聯繫，並提供反詐騙宣導。最後，她呼籲民眾提高警惕，謹慎應對各種來電，並表示希望透過自身的經歷，提醒大家共同防範詐騙，保護自身權益。