蔣三省恩師竟是日本夯團成員！　38年師生情誼超感人

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人蔣三省受邀為台視最新八點檔《寶島西米樂》量身打造OST原聲帶，這部戲是台灣首齣以「女西裝師」為主角的職人劇。故事背景設定於五、六○年代，描繪女性在當時男性主導的西裝產業中，如何克服重重挑戰、成為出色的女西裝師，更匯集尹昭德、何宜珊、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱及蔡祥等優秀演員，詮釋西裝師傅與學徒之間的動人故事。

▲蔣三省和國寶級西裝師傅黃清秋。（圖／JMS蔣三省音樂提供）

而為了呈現西裝工藝，特別邀請國寶級西裝師傅黃清秋親授技藝，從量身、製圖、打版到縫製，細心傳授每個環節。身爲音樂總監的蔣三省也特地出席開鏡，「藉由了解西裝老師傅的心路歷程和甘苦談，再來打磨配樂，相信更能入木三分。」

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同樣是音樂人的兒子蔣榮宗日前赴東京工作，蔣三省趁此機會，帶著老婆陪同前往，也順道赴六本木拜訪曾經教授他Midi電腦數位音樂的松井朋己，松井朋己大有來頭，是鼎鼎大名的「恰克與飛鳥」的鍵盤手！蔣三省青年時赴日習樂，就師從於松井朋己，學成歸國後始終保持聯繫，連綿了長達38年的師生情誼。

▲蔣三省與日本恩師松井朋己。（圖／JMS蔣三省音樂提供）

最值得一提的是，兩人還一起走訪當年懷念的澀谷樂器行，以及他斜槓開的拉麵店，享用飛魚熬製湯底的松露拉麵，蔣三省則送上從台灣帶來的-「JMS Tea」頂級有機紅玉台茶18號，「我和老師現在也跨界了，他跨界了拉麵，我開發了紅玉紅茶與紅玉爆米花，我們師生真是有志一同。」