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曾寶儀交往19年難得「同框男友」　鏡頭前哭了⋯親密夥伴曝：最後一次合作！

記者蕭采薇／台北報導

曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》拍下數名癌症患者、家屬和專家們直面疾病，重新理解生命的勇氣與價值。另一名監製曾國駿是曾寶儀到堂弟，更是其中一位患者的丈夫。三人關係既是家人，又是夥伴和病患家屬，坦言工作時「情緒很複雜」。

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，在紀錄片《交換禮物》多次心疼落淚。（圖／双喜提供）

包括一年前製、五年拍攝，曾寶儀和男友林明謙耗時5年，走訪全球探訪多位病友、醫生、專業團隊。其實寶媽就曾經三度罹癌，提到最初的契機，林明謙坦言：「因為家人得到癌症，當實際去陪伴後，往往問題才會開始出現。寶儀在其中有很多無力感，我們回家後有很多討論，想找出方法幫助她，從那個『不舒服』的感覺中走出。」

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▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲曾寶儀（右）在紀錄片《交換禮物》中，訪問有瀕死經驗的前癌友Anita。（圖／双喜提供）

然而拍著拍著，主角就成為了身邊的人，另一名監製、曾寶儀堂弟曾國駿的未婚妻小琦，在拍攝期間罹患子宮頸癌，電影也因此記錄下他們一路陪伴，到最後送別愛人的過程。林明謙坦言，其實每次拍攝小琦都很掙扎，在同時是家屬的立場下，「到底要不要出機紀錄？」常常都成為最難、最複雜的選擇題。

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲癌友「小琦」是曾寶儀堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

曾國駿談到和家人工作，也大喊：「這是最後一次，真的好累喔！大家真的沒事不要跟家人一起工作。」因為彼此關係太緊密，有時私下聚會、聊天，常常不小心又變成談論工作，「感覺像24小時都沒有休息，有點錯亂的感覺。」

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲曾寶儀未出席媒體試片，但也在背板上與導演男友林明謙留下難得的「同框照」。（圖／双喜提供）

由於小琦最後已經臥床無法行走，曾國駿為完成她心願奔走，在生命的最後一刻，兩人在曾寶儀等人的見證下，於病榻前完婚，小琦也在2022年離世。曾國駿回憶：「當時還有疫情，其實是無法進入病房，最後感謝戶政事務所通融，請工作人員完成手續，其實公務人員真的非常幫忙。」

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲小琦（左）因化療戴上毛帽。（圖／双喜提供）

他受訪情緒並沒有太大起伏，但曾國駿也坦言，是因為在工作狀態中會稍微抽離，「我覺得小琦已經拿到禮物了，但我的禮物是什麼，我還在思考，我還需要更多時間。」林明謙則表示：「電影處理的方式比較是從寶儀的角度出發，去探索癌症和生命的意義，而不是直接下結論，希望讓大家能自行體會。」電影《交換禮物》將於12月25日在台上映。

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交換禮物, 曾寶儀, 林明謙, 曾國駿

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