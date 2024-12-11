阿滴「玩阿信怒音哏」挨轟！　拍片道歉揭2群體衝突內幕

記者王靖淳／綜合報導

網紅阿滴日前拍片調侃博恩，訕笑對方在模仿五月天阿信唱〈不為誰而作的歌〉時的怒音唱腔，不料畫面曝光後引發外界批評，而他事後也透過IG限動發文道歉，昨（10）日更在YouTube上傳新片，親自分析此次風波是兩個群體之間的誤解，並表示期盼能夠修補裂痕。

▲阿滴。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

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影片中，阿滴提到，前幾天在IG限動分享一段博恩模仿五月天主唱阿信唱〈不為誰而作的歌〉的影片，並配上「重現阿信忽然生氣」的標題。然而，該限動被部分網友批評是在嘲諷或霸凌阿信，更引發不少五月天的歌迷不滿。為此，阿滴解釋，並分析爭議的來龍去脈，坦言自己一開始未意識到影片可能帶來負面影響，同時也表示，影片拍攝當下只是朋友間的玩笑，並無惡意，但後續以五月天粉絲的角度看待事情後，便認為以自身的影響力來發布此限動是不妥的行為。

阿滴進一步說明，他在事件發生後，花時間看了所有批評他的留言及相關私訊，進而發現這場爭議的核心來自兩個不同群體的認知差異。一方認為朋友間的模仿和玩笑無傷大雅，而五月天的歌迷則因該哏被用於攻擊偶像，對此感到受傷與憤怒。為此，阿滴解釋說道，「可以理解他們看到就會覺得很不舒服、很難過。因為是粉絲，他們就會換位思考，雖然阿信本人沒說什麼，但是他如果真的看到這些惡意中傷的話，他應該會覺得蠻難過的。」

▲阿滴拍片。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

最後，阿滴強調，自己的道歉並非迫於壓力，而是在了解雙方立場後的深刻反思，「我發限動道歉，不是因為朋友之間不能開開玩笑，也不是因為五月天的粉絲逼我道歉，而是因為親自瞭解這兩個不同群體的立場後，覺得以我的身分發那樣子的限動，下那樣的標題是不妥的。 」並表示希望這次事件能成為一個契機，讓不同群體互相理解彼此的視角，避免因為無心的玩笑而造成更大的傷害。