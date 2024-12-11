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獨家／阿Ken無酬主持周杰倫演唱會「感人內幕曝」！　揭半夜失眠收天王訊息

記者孟育民／台北報導

天王周杰倫睽違7年在台開唱，日前在台北大巨蛋4場演唱會圓滿落幕，留下許多難忘的回憶，除了寫下歷史性的一刻，其中一大亮點還有主持人阿Ken全勤到場幫忙介紹嘉賓，展現場強的即興功力，帶動全場氣氛，片段被網友瘋狂轉發，掀起討論。阿Ken接受《ETtoday星光雲》訪問，坦言接下這個任務並沒有收酬勞，「我跟杰倫很多工作都是朋友對朋友，朋友之間的互挺不會去算要多少錢，反而是下次有機會，我們就會去想到彼此，但很多時候都是他想到別人，因為他的事業體龐大，他對朋友絕對不會少的。」

▲▼阿KEN在周杰倫演唱會上介紹嘉賓。（圖／杰威爾、讀者提供）

▲阿Ken在周杰倫演唱會上介紹嘉賓，主持功力被網友讚翻。（圖／杰威爾、讀者提供）

阿Ken和周杰倫相識超過20年，先前周杰倫還特別準備餐車，探班阿Ken執導的影集《Ｘ！又是星期一》，用實際行動支持好友，舉凡一件小事都讓阿Ken感到特別暖心。這次收到周杰倫演唱會邀約，原本第一天無法到場的他，還是排開工作力挺，最後誤打誤撞變成手上拿麥克風介紹嘉賓，「他（周杰倫）沒有跟我講說主持，他只有跟我說中間有一段因為有很多藝人朋友來，可不可以幫他介紹，順便照顧一下藝人朋友，因為他在台上距離很遠，結果慢慢衍生出來我大吼大叫，其實沒有這樣安排。」

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▲▼周杰倫和阿Ken。（圖／翻攝自IG）

▲阿Ken說周杰倫是主揪人，每次都會安排好活動，私下更對朋友無微不至。（圖／翻攝自IG）

阿Ken雖然提前得知藝人出席名單，但演唱會上大多都是即興表演，「我們大概都知道誰誰誰可以怎樣，問過他想不想多講兩句話，的確有做這種溝通，但現場不會特別強求。」甚至第三場江蕙臨時被CUE出場唱歌，都不是SET好的內容，「這可能只有在周杰倫演唱會上會發生，譬如張惠妹的〈三天三夜〉，這怎可能在計劃內啦。」

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day3，嘉賓江蕙。（圖／杰威爾提供）

▲江蕙力挺周杰倫，兩場都開金口唱歌。（圖／杰威爾提供）

阿Ken用心準備內容，四場都有不同的梗，主持功力被網友讚翻，但他坦言事前還是有擔憂，「怕大家覺得『你怎麼對我的偶像開玩笑』，雖然私底下我跟他很好，但觀眾朋友不見得能接受；而且怕這個橋段冷掉，我因為當主持人，也希望可以炒熱氣氛，大巨蛋畢竟是他的演唱會，絕對不能讓粉絲花這麼多時間跟錢，然後有『好煩喔』的想法，不想讓他們失望。」

不過他說能參與其中很感動，有趣大於壓力，畢竟已經等了七年，「我抱持這樣的感覺做這件事，我跟進場的歌迷有同樣的心情，所以跟大家的連結就比較強。」

▲阿Ken在周杰倫演唱會上介紹嘉賓，主持功力被網友讚翻。（圖／讀者提供）

▲阿Ken訪問許光漢，被親姪女羨慕。（圖／讀者提供）

阿Ken說演唱會第四天結束，感受到強烈的演唱會後遺症，回到家輾轉難眠，凌晨四點突然收到周杰倫訊息，「他說『是不是你也睡不著』，因為他看我還在線上。我想如果他體力可以，他也想多加幾場吧，因為他自己也意猶未盡，我們這兩天有遇到，明明已經下班了，但他一邊做事一邊唱自己的歌。」

▲阿Ken說周杰倫是主揪人，每次都會安排好活動，私下更對朋友無微不至。（圖／翻攝自IG）

▲阿Ken回想至今仍感動不已。（圖／翻攝自IG）

談到印象深刻的事情，阿Ken感動不論周杰倫在哪，周媽媽都在旁邊，「即便他貴為天王，但他永遠是周媽媽的兒子，一個人成功他的家庭有多重要。」阿Ken透露周杰倫在準備演唱會的過程，他的家人都陪伴在側，而周杰倫第一天開唱前還在後台幫兒子理頭髮，讓阿Ken被默默影響，演唱會隔天也約家人出來吃飯，感動地說：「這就是家人的力量！」

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阿Ken, 快樂小夥伴, 周杰倫, 周杰倫演唱會

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