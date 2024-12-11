好友悲曝「中山美穗遺容」　走進房間淚流滿面…解剖驗屍終返家

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日在家中驟逝，享年54歲，經紀公司證實死因為入浴中發生意外身亡。她的遺體經過解剖驗屍後於8日返回家中，好友前去家中致哀，發文提及到見到中山美穗遺容，引發外界關注。

▲中山美穗入浴中意外身亡，遺體解剖後送返家中。（圖／翻攝自IG）

52歲諧星渡邊隆廣是3人搞笑團體「インスタントジョンソン」的成員之一，也是中山美穗的好友。他透過部落格發文提及前去弔唁提及走進房間，見到中山美穗靜靜躺在床上，忍不住淚流滿面。

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提及中山美穗的遺容，「她的模樣就像隨時會醒來，然後說：『喂，你們在幹嘛？』與平時熟睡時一模一樣」。而他也坦言：「即使她就在眼前，我還是無法接受這個事實，大腦就像壞掉了一樣。」

▲中山美穗電影代表作《情書》，片中眾多經典鏡頭。（圖／翻攝自日網）

渡邊隆廣表示，中山美穗逝世那一天，是自己人生中手機響最多的一天，走進好友的家，不禁自問「這個房間，我來過多少次了呢？」他曾來此處與中山美穗聊天，一起參加火鍋派對、忘年會，「甚至半夜她喝醉了會喊我：『去買點酒回來吧。』」，他悲傷想這次是最後一次來這個房間了，原本是帶著告別的心情而來，最後只是想說「美穗，再見了，下次見。」接著離開了房間。

另外據《女性自身》報導，中山美穗遺體由妹妹中山忍為她更換上舞台表演使用的服裝。她在入浴中溺水離世，友人在瞻仰遺容前，原本憂心會是見到痛苦的樣子，不過實際上面容仍是很美麗，「她依然是被神選中的偶像吧」。

