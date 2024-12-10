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小S大女兒Elly再曬辣照！「緊身上衣炸出美胸」衝熱搜被讚：滿分

記者劉宛欣／綜合報導

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly前往美國就讀南加州大學（USC）念書，不時會透過社群和粉絲分享在當地的生活點滴。近日她曬出一組在當地街上拍攝的日常照片，照片中再度小露性感，引發網友熱烈討論。

▲Elly小露性感引發討論。（圖／翻攝自Elly IG）

▲Elly曬出在美國的日常照。（圖／翻攝自Elly IG）

Elly近日在社群上傳一組照片，在美國的街景中展現青春魅力。照片中，她身穿白色緊身上衣，搭配深藍色短裙和外套，整體穿搭充滿活力，突顯了修長的美腿和窈窕的曲線。最引人注目的是衣服的低胸設計，小露性感，在畫面中她散發出自信迷人的氣質，讓人不禁聯想到媽媽小S的美貌基因，被網友讚「這基因太強大了」、「完全是明日之星的潛力」。

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▲Elly小露性感引發討論。（圖／翻攝自Elly IG）

▲Elly小露性感引發討論。（圖／翻攝自Elly IG）

▲Elly小露性感引發討論。（圖／翻攝自Elly IG）

「小S大女兒Elly曬生活照」登上微博熱搜，網友紛紛讚嘆ELLY，留言「小S：老娘可真會生」、「Elly的穿搭真是青春活力滿分」、「我覺得很好看啊，很自信的女孩子」、「她的女兒是不是都屬於越長越漂亮那種」、「以前是台灣小甜妹，現在是歐美風」。

Elly今年7月順利飛往美國加州就讀大學，在異地生活不到4個月，就已經開始想念家鄉味。前陣子曾在Instagram曬出了一系列在美國生活的照片，並寫道「嗚嗚好想吃媽媽煮的飯」，讓網友們看到後都相當不捨。

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