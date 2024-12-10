為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）日前在台北大巨蛋連唱四場順利落幕，也寫下第一位站上大巨蛋舉辦個人演唱會歌手的紀錄，演唱會上周董更自cue「快樂小夥伴」，連五月天也玩這個梗，周董今天也難得發文，談到快樂小夥伴對他的意義。

▲周杰倫感性談快樂小夥伴 。（圖／翻攝周杰倫IG）

周董感性說：「我對快樂小夥伴的理解是，一群從以前陪你共患難到現在，在無時無刻你需要他們在旁邊，他們就會出現的兄弟們。」

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他表示，不管在拍戲、演唱會，「任何恐慌緊張開心興奮各種情緒他們都陪你經歷過，清楚的讓我感受到我不是一個人。」還翻出24年前首次獲得金曲獎時，和柯有倫、Darren邱凱偉的合照，回憶過去柯有倫開車載著他從高雄到台北追音樂夢，「到了23年後我們依然在同個舞台，實現著。」

▲▼周杰倫相當念舊情，一直非常照顧身邊兄弟。（圖／翻攝周杰倫IG）

他說以前一直沒有在公開場合感謝兄弟們，「都是他們在感謝我，因為我不是一個肉麻的人。」打趣說過一陣子這篇感性的文章會刪掉。最後他也感謝了四天都擔任串場主持人的阿Ken，「謝謝阿ken這麼奇怪的主持方式，雖有點不解你到底在大聲什麼，但廣受好評，那也就算了。」

事實上，周董在演唱會上就解釋為何每次演唱會都要找「快樂小夥伴」一起上台：「如果每次都一個人一直扛，真的會很累。」坦言有好友在就會很放心，也在五月天出場時說，如果沒有兄弟們，他又要唱歌又要當主持人，因此很羨慕五月天可以彼此在台上互動陪伴。