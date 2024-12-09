Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨

記者王靖淳／綜合報導

網紅Sandra搭檔綜藝天王胡瓜主持益智節目《拜託ATM》，至今已播出10個月且經歷一次改版，不過今（9）日卻傳出即將收攤，電視台事後也已證實此事。為此，Sandra稍早透過IG發聲，針對此事表達真實心情，「萬般不捨。」

▲ 胡瓜、Sandra主持《拜託ATM》。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

Sandra在IG秀出一系列她到日本東京的旅遊照，提到自己參觀知名的無界展覽，她形容自己不算太有美感，不過卻意外在這個充滿線條與色彩的空間中找到內心的平靜。除了藝術的沉浸式體驗，Sandra也在文中透露一個讓她情緒複雜的消息，她表示，在得知自己主持的節目《拜託ATM》即將停播的那一天，她選擇到這個展覽散心，「走走看看，換換心情，萬般不捨，下一篇再好好聊聊囉。」

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▲▼Sandra發文表達對於節目將收攤的不捨。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

事實上，節目《拜託ATM》以「未來銀行」概念打造，由胡瓜擔任行長、Sandra擔任襄理的角色，每集找來各界精英進行益智問答並搶奪現金，不過今（9）日卻遭《鏡週刊》爆出節目即將在今年底收攤，最後一次進棚錄影就在明（10）日。對此，TVBS回應：「節目《拜託ATM》將在12月31日暫停播出，謝謝大家的喜愛與支持。」消息曝光後，除了引發外界討論，也讓不少觀眾直呼不捨。