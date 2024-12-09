周杰倫「希望下次不要再等七年」！　不捨：演唱會碎片在心裡迴盪

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫睽違7年在台舉辦演唱會，自5日起在台北大巨蛋連唱4天，場場吸引3.8萬歌迷湧入，演唱會已於昨（8）日圓滿落幕，讓大票歌迷直呼相當感動。為此，周杰倫今（9）日也透過IG發文寫下心情，「演唱會的碎片都還在心裡迴盪著不捨與感動，希望下次回來唱不要再等七年了 。」

▲周杰倫在大巨蛋連唱4天。（圖／杰威爾提供）

周杰倫坦言，昨晚他回到家躺在床上時，演唱會的片段依然在腦海中揮之不去，帶來滿滿的不捨與感動。他感謝支持他的歌迷朋友和到場助陣的藝人好友們，並特別提到江蕙、動力火車、五月天和張惠妹等演藝圈重量級人物的出現，讓這場演出更顯完美無缺。

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▲周杰倫發文分享睽違7年回台開唱的心情。（圖／杰威爾提供）

周杰倫以幽默的口吻自嘲，直言這次演唱會讓他深刻體會到「人不要太孤僻，有朋友是對的」，隨後更補充說道：「應該是說，讓我深刻體會到演藝圈是很暖心的。」最後更以期待的語氣表示：「希望下次回來唱不要再等七年了」，暗示未來希望能更頻繁地與粉絲見面。貼文曝光後，立刻讓支持他的歌迷們紛紛留言表示期待，「快繼續開」、「期待下次的演唱會」、「希望明年再辦一次台灣場」。

▲周杰倫演唱會圓滿落幕。（圖／杰威爾提供）