52歲聶雲2帥兒「大學未畢業」已是投資高手　他認：快賺得比我多

記者黃庠棻／台北報導



果陀劇場再度為台灣劇場界注入全新生命力，將印度經典電影《三個傻瓜》首次改編為音樂劇，成為領先全球，台灣獨家的創舉。今（9）日舉辦卡司公佈記者會，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕都亮麗現身。

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

52歲聶雲久違公開露面，與老婆育有兩子一女，目前兩位兒子都在美國讀書，透露舞台劇演出時剛好遇上小兒子高中畢業典禮，平時很注重這類典禮的他這次罕見無法參與，特地隔空向兒子說抱歉「每個人都有自己要完成的事」，幸好兒子對音樂劇也很有興趣，所以都能體諒他。

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▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

不僅如此，聶雲透露人在美國讀書的大小兒子，都是就讀金融相關產業的科系，兄弟倆對投資相當熱衷、效益不錯，除了玩股票也投資虛擬貨幣，比他還懂投資，一直到近期才介紹他幾支股票，笑喊「他們快要賺得比我多了，透露一點訊息給老爸，最近我有跟著他們做，還不錯，績效比我自己挑的來得好。」

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

此外，聶雲的兩位兒子都對娛樂圈的產業比較沒有關心，未來找工作應該還是會以金融為主，不過兩人有一大共通點，就是相當想念台灣的一下，之前期末考結束都會馬上跳上飛機回台灣，被問到兒子想念的是否是爸爸，他笑說「應該對珍珠奶茶的思念比較深」。