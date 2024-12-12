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小孟老師／12月12日星座運勢　水瓶閱讀助工作

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：多閱讀有收穫
感情：朋友介紹桃花
財運：財務出現轉機
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

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雙子座

工作：自然成功結緣
感情：改變自我內涵
財運：小投資大獲利
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：態度決定一切
感情：戀愛容易達成
財運：商品折扣優惠
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：適合推新計劃
感情：自我要求形象
財運：獲得有利訊息
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛

金牛座

工作：客戶溝通順暢
感情：人際關係良好
財運：貴人指點投資
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：事業大有助益
感情：修身自我脾氣
財運：偏財運頗為旺
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：同事間有默契
感情：多與家人相處
財運：財運有好收獲
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：水瓶

天蠍座

工作：讓事業有進展
感情：單身豔遇旺盛
財運：謹慎投資規劃
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：天秤

雙魚座

工作：做好投資計劃
感情：結識異性朋友
財運：還清債務問題
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：可望談成生意
感情：積極找尋桃花
財運：動腦開發財源
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

獅子座

工作：工作進度超前
感情：打扮增添氣質
財運：薪資水準提高
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

射手座

工作：事業大展長才
感情：約會機會頗多
財運：可做短期投資
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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