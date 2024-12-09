周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

【DAY2歌單】

1. 黃金甲

2. 本草綱目

3. 說好不哭

4. 我落淚情緒零碎

5. 青花瓷

6. 簡單愛

7. 夜的第七章

8. 威廉古堡

9. 哭笑不得（柯有倫）+最後的戰役

10. 花海

11. 安靜

12. 不能說的秘密（曹楊）

13. 想你就寫信（曹楊）

14. 紅塵客棧

15. 東風破

16. 紅顏如霜

17. 一路向北

18. 園遊會+倒影

19. 牛仔很忙

20. 軌跡

21. 稻香+回到過去+浪漫手機

22. Mojito

23. 前世情人+雙截棍

24. 鬥牛

25. 告白氣球

－安可－

26. 她的睫毛

27. 開不了口

28. 以父之名

29. 晴天 ft. 林書豪

30. 黑色幽默 ft. 動力火車

31. 忠孝東路走九遍 ft. 動力火車

32. 重傷的汗水 ft. 動力火車

－粉絲點歌開始－

33. 扯

34. 彩虹

35. 聽爸爸的話

36. 算什麼男人

37. 哪裡都是你

38. 黑色毛衣

39. 楓

40. 暗號

41. 夜曲

42. 止戰之殤

43. 珊瑚海

44. 髮如雪

45. 龍捲風

46. 蒲公英的約定

47. 米蘭的小鐵匠

48. 告白氣球

－粉絲點歌結束－

49. 陽光宅男

50. 七里香

【DAY2 現場星光】

嘉賓：動力火車

到場名人：孫燕姿、江蕙、瘦子、林書豪、唐志中一家、王月、Darren、夏如芝、高志綱、曾豪駒、李凱威、J.Sheon、主播黃馨儀、關穎、戴資穎

【DAY3歌單】

1. 黃金甲

2. 本草綱目

3. 說好不哭

4. 我落淚情緒零碎

5. 青花瓷

6. 簡單愛

7. 夜的第七章

8. 威廉古堡

9. 哭笑不得（柯有倫）+最後的戰役

10. 花海

11. 安靜

12. I Hate Myself Sometimes（派偉俊）

13. 3am（派偉俊）

14. 紅塵客棧

15. 東風破

16. 紅顏如霜

17. 一路向北

18. 園遊會+倒影

19. 晴天

20. 牛仔很忙

21. 軌跡

22. 星晴+明明就+藉口（粉絲合唱）

23. 稻香+熱帶雨林

24. Mojito

25. 前世情人+雙截棍

26. 鬥牛

27. 告白氣球

28. 她的睫毛

－安可－

29. 開不了口

30. 稻香 ft. 林志穎兒子

31. 黑色幽默（范曉萱）

32. 世界末日 ft. 小鐘、劉畊宏

33. 菊花台 ft. 江蕙

34. 煙花易冷 ft. 江蕙

－粉絲點歌開始－

35. 愛在西元前

36. 可愛女人

37. 我是如此相信

38. 說好的幸福呢

39. 瓦解

40. 龍捲風

41. 暗號

42. 夜曲

43. 黑色毛衣

44. 淘汰

45. 我不配

46. 髮如雪

47. 妳聽得到

48. 蝸牛

49. 蒲公英的約定

50. 說了再見

51. 白色風車

52. 不能說的秘密

53. 我的地盤

－粉絲點歌結束－

54. 陽光宅男

55. 七里香

【DAY3 現場星光】

嘉賓：江蕙

到場名人：許光漢、陳冠希、彭佳慧、張清芳、Ella、林志穎、小鐘、高國輝、曾頌恩、陳晨威、林立、王齊麟、李洋、黃立成、品冠、范曉萱、章廣辰、劉畊宏、蕭萬長夫婦

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day3，嘉賓江蕙。（圖／杰威爾提供）

【DAY4歌單】

1. 黃金甲

2. 本草綱目

3. 說好不哭

4. 我落淚情緒零碎

5. 青花瓷

6. 簡單愛

7. 夜的第七章

8. 威廉古堡

9. 哭笑不得（柯有倫）+ 最後的戰役

10. 花海

11. 安靜

12. 不能說的秘密（曹楊）

13. 想你就寫信 （曹楊）

14. 紅塵客棧

15. 東風破

16. 紅顏如霜

17. 一路向北

18. 園遊會+倒影

19. 晴天

20. 牛仔很忙

21. 軌跡

22. 稻香+熱帶雨林

23. Mojito

24. 前世情人+雙截棍

25. 鬥牛

26. 告白氣球

－安可－

27. 她的睫毛

28. 開不了口

29. 回到過去 ft. 陳傑憲（台下）

30. 你不是真正的快樂 ft. 五月天

31. 我是如此相信 ft. 五月天

32. 突然好想你 ft. 五月天

33. 如果你也聽說 ft. 張惠妹（台下）

34. 連名帶姓 ft. 張惠妹（台下）

35. 三天三夜 ft. 張惠妹（台下）

－粉絲點歌開始－

36. 半島鐵盒

37. 分裂

38. 白色風車

39. 擱淺

40. 煙花易冷

41. 超人不會飛

42. 蒲公英的約定

43. 浪漫手機

44. 楓

45. 反方向的鐘

－粉絲點歌結束－

46. 陽光宅男

47. 七里香

【DAY4 現場星光】

嘉賓：五月天、張惠妹

到場名人：林志玲、山下智久、歐陽妮妮、江蕙、賈靜雯、謝盈萱、吳尊、汪東城、康康、王仁甫季芹、小刀、周興哲趙岱新、邰智源、方志友楊銘威、王子、毛弟、丫頭、郭泓志夫妻、陳傑憲、潘傑楷、戴培峰、陳冠宇、郭俊麟、林岳平、張建銘、林凱威

