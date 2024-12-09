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阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫（周董）最後一場大巨蛋演唱會8日落幕，終場嘉賓除了有五月天，張惠妹也驚喜現身，開金嗓唱了〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉，最後更挑戰在小巨蛋一直無法如願演唱的〈三天三夜〉，讓全場嗨到最高點，不過3.8萬人一起狂跳還是非常「震撼」，有觀眾現場體驗後驚恐說：「嚇到快死！大巨蛋真的在晃！」

▲▼周杰倫演唱會最終場，嘉賓張惠妹。（圖／讀者提供）

▲周杰倫演唱會終場，張惠妹驚喜現身。（圖／讀者提供）

張惠妹8日驚喜現身觀眾席大方開唱，周董先是暗示：「有顆小小的蛋沒辦法跳對吧！」一旁的阿信立刻默契接話：「現在是要〈三天三夜〉？」沒想到她真的接哏，高喊：「全場站起來，把最大的尖叫聲給周杰倫！」如願唱了在小巨蛋無法唱的〈三天三夜〉，全場3.8萬人真的跟著「跳起來」。

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▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day4。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫演唱會終場。（圖／杰威爾提供）

有網友好奇大巨蛋的耐震程度，許多觀眾體驗過現場的震撼力後，驚恐表示「太誇張了啦…整個蛋都在晃」、「大家甚至還沒全力跳，已經好可怕」、「大巨蛋第二層真的很晃」、「3樓看台晃爆 大家真的都站起來跳」、「L3震到我懷疑有5級地震」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲張惠妹唱〈三天三夜〉，現場觀眾驚呼整個蛋都在震。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 張惠妹 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹年底即將在大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

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