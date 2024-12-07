愛莉莎莎過海關「做整組瑜珈動作」才通關　親還原現場：人生最荒謬

記者劉宛欣／綜合報導

人氣百萬YouTuber愛莉莎莎最近前往印度旅遊，經常在社群上發文分享在當地的各種體驗，6日她終於離開當地準備回台，沒想到在過海關時，卻遇到了「人生最荒謬的過海關經歷」，甚至當場做起了一連串的瑜珈動作，讓整台的海關人員都笑翻。

▲愛莉莎莎經常在社群分享四處旅遊的日常。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

愛莉莎莎7日在Instagram記錄下了準備回台的過程，其中詳述了這次過海關的經歷，形容是「人生最荒謬的過海關」，只見海關先是問她到印度做什麼，她表示是來旅遊、體驗瑜珈，海關緊接著提問「那妳最喜歡的瑜珈動作是什麼？」 她也認真地回答了「Sun salutation（拜日式）」，但海關明顯不懂，愛莉莎莎耐心解釋「這是一系列打開你全身脈輪的動作」。

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見到海關依舊感到不解，愛莉莎莎索性直接當場示範完整的12個動作，畫面太過荒唐，讓整排的海關人員都笑翻。

▲愛莉莎莎示範瑜珈動作給海關看。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

另一方面，愛莉莎莎回台灣的路上在新加坡轉機，她有感而發寫下「終於回到文明世界了，機場每個位子都很舒服，都配有萬國充電器，一鍵連上快速WiFi」，並感嘆「活在被『方便養大』的國家，這些都是理所當然的事」，她指出在印度旅遊期間，感受到印度不太在乎「人的舒適度」，機場位置全都擠在一起，也沒有網路，甚至很多登機門連位子都沒有，她最後也感激道「去完印度深切感受到家的好，我好愛台灣」。

▲愛莉莎莎分享在印度的經歷。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）