花蓮跨年首波卡司出爐！　香港新生代男神將來台

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱，首波卡司包括Matzka、怕胖團、新一代香港男神歌手Tyson Yoshi接力登上跨年舞台陪伴大家歡度2025。

▲Matzka。（圖／花蓮縣政府提供）

Matzka首次參與花蓮跨年活動，對此充滿期待。他表示：「2024都最後了，能在這一刻跟大家一起用歌聲相聚花蓮，當然是很開心的。花蓮一直是我很喜歡的地方，這次也想多待幾天，吃好喝好好好充電！」他也透露，會特別準備一套應景歌單，包含兩首族語與兩首中文歌曲，用音樂將花蓮的美好傳遞給更多人。談到新年的願望，他希望：「保持快樂、保持健康，並有更多時間深入大自然和部落，吸收靈感，創作更多動人的音樂。」

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▲Tyson Yoshi。（圖／花蓮縣政府提供）

Tyson Yoshi曾在今年4月花蓮地震時第一時間捐出百萬賑災，這次參與跨年演唱會更顯意義非凡。他表示：「今年的步伐飛快，能在花蓮與大家一起迎接新年真的很特別，也希望未來一年大家都能健健康康、開開心心、平平安安。」Tyson Yoshi 也預告演出內容將包含熟悉的經典歌曲與幾首新作，為他即將推出的新專輯暖身。

怕胖團主唱閃亮表示：「不僅能在花蓮度過今年的最後一刻，還能迎接2025的第一刻，這種感覺真的很特別。我還計畫看花蓮的日出！」貝斯手大寶則分享：「用舒服悠哉的花蓮作為新年的開端是最棒的，希望這片土地能一直保持最美的樣貌。」鼓手老外也充滿期待地說：「從印象中，花蓮總是那麼放鬆，希望這次能和觀眾一起從今年鬆到明年！」