「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日驟逝，享年54歲，當天原訂要在大阪舉辦演唱會，活動突然取消，官方也通知可申請退票與退款。不料接下來竟是中山美穗離世的噩耗，粉絲淚灑演唱會現場，外界推測多數歌迷不會退票。

▲中山美穗演唱會當天意外在家中驟逝，演唱會開始受理退款退票。（圖／翻攝自X）

這樣的情況讓人聯想到另一位歌手「流行樂天王」麥可傑克森（Michael Jackson）。他在2009年3月宣布舉行復出演唱會，並表示「這可能是他最後的謝幕」，消息一出，全球歌迷為之瘋狂，超過100萬張門票在不到2小時內售罄，創下史上最快售罄的演唱會紀錄。

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▲麥可傑克森演唱會前5日驟逝，百萬張門票無人肯退票。（圖／翻攝自臉書）

然而卻發生不幸遺憾的事件。麥可傑克森於2009年在演唱會開始前5天，因過量服用止痛劑而在洛杉磯住所不幸離世，享年50歲，這個消息令全球歌迷震驚與不捨。當時演唱會主辦方立即召開記者會，承諾所有透過正規渠道購票的觀眾都能獲得退款。

而且當年麥可傑克森生前飽受負面新聞影響，導致無保險公司願意承保此次演出計劃，主辦方只能自行承擔損失，預估虧損金額高達新台幣119億元。

為了減少損失，主辦方提出另一種解決方案：若歌迷選擇不退票，將贈送一張特別製作的紀念門票。且門票當初便是由麥可傑克森親自參與設計，極具收藏價值，此舉獲得廣大歌迷支持，多數人選擇留下紀念品而非退款。

根據官方統計顯示，全球選擇退票的歌迷不到500人。歌迷表示：「不退票是為了留下一份紀念，也是一種情感寄託。」

而中山美穗今年10月才宣布，2025年要展開全國巡迴演唱會，沒想到12月7日在家中驟逝，原訂的聖誕節演唱會於7日開始接受退票退款。日網不少人留言「如果我有票的話，與其退款我會更想要永遠保留它」、「大概不會有人想要退票，人已經離世了，因為她演唱會的門票再也不能夠買到了」。

▲中山美穗原本2025年還規劃全國巡迴演唱會。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗原定6日的聖誕節演唱會，開始受理退款退票。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗驟逝噩耗震驚各界，粉絲淚灑演唱會現場：「以為她會一直唱下去的……。」（圖／翻攝自臉書、X）