2024年「日本最可愛女高中生」出爐！打敗4.2萬人　IG帳號曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本一年一度的「最可愛女高中生」選拔大賽迎來了年度最高潮，2024年吸引了來自全國各地的4.2萬名中學校花參賽，決賽中共有來自全國各地的15名代表爭奪最後冠軍。最終，由來自岡山縣的高二學生Harua（はるあ）榮獲冠軍，成為全場焦點。

▲岡山縣高中生Harua奪下今年最可愛女高中生冠軍。（圖／翻攝自日網）

根據日媒報導，選美比賽由知名雜誌社「modelpress」主辦，旨在展示來自各地高中生的青春活力，已成為日本青少年文化中的一大盛事。Harua在賽後表示「真的非常感謝大家。我根本沒想到自己會獲獎，感覺努力過的都值得了。」分享了自己獲獎的喜悅。Harua將獲得50萬日圓（約台幣10.8萬元）獎金，並獲得沖繩旅行的機會，還將擔任2025年相關賽事的官方形象大使。

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▲Harua開心透露自己的偶像是小松菜奈。（圖／翻攝自日網）

Harua在受訪時還透露偶像是女星小松菜奈，她表示：「小松菜奈的氣場非常強大，充滿魅力，在我心中是最閃耀的，所以我也希望能像她一樣。」「最可愛女高中生」選美賽事已經進入第8屆，任何年齡在16至18歲之間的日本女高中生，即使沒有參賽經驗，都可以自由報名參加，為年輕女孩提供展示自我風采的舞台。