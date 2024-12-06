成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場不只吸引3.8萬歌迷湧入，不少藝人都到場朝聖，一睹天王魅力，就連女星成語蕎事後都透過IG發文分享看完演唱會的心情，感動表示：「我真的眼眶泛淚謝謝周杰倫，好幾首直接哭出來。」

▲成語蕎朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

成語蕎表示這場演唱會不只讓她回憶起青春歲月，還帶來滿滿的感動。她寫道：「天啊，第一次在大巨蛋看演唱會，周杰倫～終於等到你回來了！」成語蕎提到，每首歌都勾起她的青春回憶，無論舊歌還是新歌，都充滿治癒的力量。她感慨說道，歌迷們聽這些歌，無論是戀愛或失戀，都能找到共鳴，同時也透露，前晚因為太過興奮，甚至興奮到失眠。

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▲成語蕎。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）



成語蕎對周杰倫的表現大為讚嘆，稱對方「超級猛！」認為演唱會不只有高水準的現場演出，周杰倫更在點歌環節時，連續演唱15首歌，與歌迷們共同度過3個半小時的音樂盛宴。最後，成語蕎感性地表示，演唱會讓她眼眶泛淚，並提醒歌迷們準備好面紙，因為每首歌都充滿情感，足以打動人心，並感謝周杰倫給予大家無數的力量和回憶，「太完美太美好的夜晚。」