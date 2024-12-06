沈小婷12月全中斷Kep1er行程！公司證實：回中國進行個人活動

記者吳睿慈／綜合報導

人氣中國女偶像沈小婷以韓團Kep1er成員出道，她離開家鄉前往南韓追夢，6日卻驚傳中斷團體活動，12月將以個人行程為主，準備返鄉回到中國跑行程，盼歌迷諒解，消息一出，令粉絲擔心不已，她會慢慢把事業重心放在中國，為返鄉做準備。

▲沈小婷12月中斷Kep1er行程。（圖／翻攝自Kep1er IG）



Kep1er經紀公司KLAP娛樂於近日突然發聲表示，「小婷12月將在中國進行個人活動」，在雙方經過商議後，她最終決定12月不會參與Kep1er團體活動，經紀公司表示「懇求獲得粉絲的諒解」。

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▲沈小婷將回中國跑行程。（圖／翻攝自小婷IG）



Kep1er是由2021年選秀節目《Girls Planet 999》所選出，原定團體活動截止日為2024年7月，在各方周旋之下，7名成員包含崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩達成續約協議，繼續以團體形式活動，坂本舞白和姜睿序則是選擇不續約，成為史上第一個續約成功的限定團。

只是沈小婷突在12月宣布全面返鄉發展，也讓歌迷詫異不已，擔心她會慢慢把事業重心放在中國，但也有人表示，如果沈小婷想回中國就不會續約了，應只是為了參與中國年末節目錄製較忙碌，在韓掀起正反議論。