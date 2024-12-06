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周杰倫親揭「等7年才回台北唱」原因　認了太任性：我是糾結倫

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）睽違7年的台北演唱會終於在昨（5日）啟動，也是台北大巨蛋首場個人演唱會，他難掩興奮，表示這是非常值得紀念的日子，話鋒一轉，周董說之前常聽到很多人問他為什麼都不回台北開演唱會，「之前有個比較小的蛋（指台北小巨蛋），我這個人比較任性一點，那個蛋不給唱。」

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫親自解釋為何7年後才回台北開唱的原因。（圖／杰威爾提供）

周董說，他有想過很多場地其實也可以唱，「比如高雄也不錯啊，或是校園也可以，封街演唱會也OK，我都想過。」但他自虧就是很任性：「我想說小小的蛋不給唱，那我就不要唱，因為我這個人任性又糾結，所以我是糾結輪。」讓全場笑翻，連他自己都講到笑出來。

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隨後他也自己玩起最近在網路很紅的《不能說的秘密》迷因梗，「從我這咩，到你那咩，一共五步，誰叫我是，糾結倫！」又自己笑場，再度逗樂粉絲，也讓網友驚呼：「原來周杰倫真的都有在看梗圖！」

周董表示，因為潮牌店的關係，常常經過東區一帶，「心裡就想說什麼時候（大巨蛋）蓋好？又想說算了不知道什麼時候，說不定蓋好被別人拿去唱，但有一天公司跟我說好像有機會喔，而且這市長很給力喔，但他今天沒有來，他好像有點〈告白氣球〉對嗎。」隨後又說：「我想說有這個機會可以唱，為何不回來唱。」終於解答為何周杰倫等了7年才回到台北演出。

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