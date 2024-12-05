香蕉搭機回台「被空少弄哭」　手寫驚喜藏洋蔥：怕被忙碌與時間沖淡

記者蔡宜芳／綜合報導

男星香蕉（王俊傑）在已故藝人山豬的拉攏下，加入節目《瘋神無雙》班底，打開知名度，現今愛情事業兩得意。他近日從菲律賓搭機回台，意外收到一名空少給的驚喜，不禁感動落淚，直說「很慶幸有在演藝圈打拚」。

▲香蕉日前和老婆一起飛到菲律賓。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉2日在社群曬出一張和空少的合照，透露對方遞給了自己一封手寫信，「裡面寫著這十幾年進演藝圈的成長，最讓我感動的是，一點一滴都知道。」他為此特地找對方合照，並小聲道謝：「謝謝你喜歡，謝謝你愛山豬，我好開心。我很怕忙碌與時間會沖淡回憶，謝謝你提起他。」

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香蕉坦言，自己最感動的地方，是該空少關注了他和已故友人山豬在演藝圈的成長過程，「好多好多的回憶一直冒進我腦海，講完我就流淚了…他也眼泛淚光。」他還與對方約好有機會再碰面。

▲▼香蕉曬出與空少粉絲的合照。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉感性地表示，很慶幸有在演藝圈打拚，讓更多老粉見證他和山豬的感情與鬥志，「這輩子無論成長到什麼地步，我都會努力不淡忘辛苦的一切。」他也隔空向山豬喊話：「麻吉、貴人、夥伴、吐苦水的綜合體，最愛的朋友叫山豬陳俊甫，我愛你。」

▲▼香蕉和山豬是多年好友。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉過去和山豬一起在《瘋神無雙》闖出名號，怎料，山豬在今年4月因肺炎併發敗血性休克逝世，消息讓許多演藝圈好友感到震驚，與他擁有革命感情的《瘋神》班底們更是悲痛。